Glavni grad Srbije definitivno nije grad koji čovjek samo „odradi“, već ga treba propisno – doživjeti. U njemu sam bio više puta – prvi put 2011. kad je grad bio još „luđi“, radili su „slavni“ splavovi, ali i 1001 drugo mjesto za izlazak. Zadnji put sam bio prošlo ljeto na koncertu Gunsa. I iako i dalje Beograd ima bogati noćni život, nema više splavova i stvari su se promijenile. Ipak, super je i dalje kad si u jedan u noći na Skadarliji i sve je oko tebe živo, te se kasnije samo zaputiš u jednu od pečenjara koje rade cijelu noć.

No, ono što se svakako značajno promijenilo kroz sve te godine su i cijene. Dok je nekad bio prilično povoljan u usporedbi sa Zagrebom, danas bih rekao da su cijene u restoranima gotovo jednake. Beograd odavno već nije jeftin, i nemojte očekivati kako ćete na ručak ili večeru u restoranu potrošiti manje nego u Zagrebu.

Smještaj

Koristeći Booking.com, provjerio sam cijene u beogradskim hotelima u trećem vikendu mjeseca travnja. Od onih za odlikaše, do onih povoljnijih, situacija je sljedeća.

St. Regis – ako planirate odsjesti na visokoj nozi, a pritom vam cijena nije problem, isplati se dati prilikom ovom hotelu, izgrađenom u luksuznom dijelu poznatom kao „Beograd na vodi“. Jasno je da hotel ima i wellness, kao i unutarnji bazen, a noćenje s doručkom za dvije osobe izaći će vas oko 750 €. Za to ćete dobiti sobu od 40 kvadrata, pa očito komfora ovdje ne nedostaje.

Hilton – znate kako neki veliki hotelski lanci drže priličan renome? E pa, jedan od njih je svakako i Hilton. Beogradski se smjestio na Vračaru, a značajan adut u toplo vrijeme svakako mu je i bar na krovu. Noćenje s doručkom za dvoje, stajat će vas 430 €.

Moskva – u strogom centru, na Terazijama, smjestio se ovaj kultni hotel. Kažem kultni, jer još uvijek je impresivno arhitektonsko zdanje, a otvoren je pradavne 1908. godine, tako da je „proživio“ mnoge režime i vladare. U njemu su noćili i mnogi poznati poput Einsteina, Tesle, Hitchcocka, Polanskog… Da ne duljim više, dvokrevetna soba s doručkom stoji 349 €.

Public House – iako naziv može implicirati nešto sasvim drugo, ovaj hotel mogu preporučiti iz prve ruke, jer upravo smo u njemu odsjeli prošlo ljeto kad smo bili na Gunsima. Lokacijski je dobro smješten, a do najstrožeg centra ima 15 – 20 minuta hodanja. Sobe su velike, ugodne i uredne, ima i parking, a fin, dobar i raznovrstan je i doručak.

Restorani

Tri šešira – ovo je klasik, smješten u Skadarliji. Doslovno radi „oduvijek“, a kuhinja je samim time tradicionalna. Mesa ima u izobilju, a navečer atmosferu obično dodatno „zapale“ razni tamburaši, gudači i slični. Prvi put kad sam bio u prijestolnici Srbije, ovdje sam morao otići. Pljeskavice, ćevapi i slično stajat će vas od 10 – 15 €.

Lorenzo & Kakalamba – jao, jao, ako je „Tri šešira“ primjer tradicionalnog restorana, „Lorenzo & Kakalamba“ je sve samo ne to. Na meniju prevladavaju talijanska i srpska jela, a tu su i neki internacionalni klasici. Kad jednom ovdje uđete, nećete znati gdje prije pogledati, s obzirom na prilično „šašavo“ i osebujno uređenje. Preporuka – ako još drže tatarski biftek, naručite ga. Davnih dana kad sam ga imao priliku probati na ovom mjestu, nosio je prefiks „ubistveni“, a uskoro sam saznao i zašto. Naime, posluže ga u obliku pištolja! Kako je puno jela tako je i puno cijena, a biftek recimo stoji 30 €, lazanje 12 €…

Langouste – ako ste odsjeli u St. Regisu i ide vam se na neki fine dining, gdje ćete probavati hranu u sljedovima i sljubljivati je s vinima, onda je ovo mjesto za vas. Posebna pažnja se pridaje sezonskim namirnicama, a moguće je naručiti mesni ili riblji meni. I jedan i drugi sadrže pet sljedova i stoje oko 100 €. Za dodatnih 50 € više, u ponudi je i Langouste meni koji kombinira mesne i riblje specijalitete. Moguće su i narudžbe a la carte, a tu onda imate jastoga, škampe, tartufe…

Beton hala – U ovom kompleksu nalazi se više restorana, a zastupljene su razne kuhinje. Ambar radi tradicionalna jela s modernim štihom, Toro Latin Gastrobar pretpostavljate što je, a osobno sam imao priliku posjetiti samo restoran Sakura koji poslužuje azijske specijalitete. I to, bez greške.

Kultura

Kalemegdan – ova tvrđava mjesto je za koje ne treba platiti ulaznicu, osim ako ne želite posjetiti Vojni muzej koji se nalazi u njoj. S Kalemegdana puca pogled na ušće te na dlanu vidite kako se spajaju Sava i Dunav, a sve to gleda i Pobjednik, visoki kip kojeg je izradio Ivan Meštrović.

Muzej Nikole Tesle - ovaj muzej koji se smjestio u blizini gigantskog hrama svetog Save, a možda je i najpopularniji beogradski muzej. S obzirom a brojne interaktivne sadržaje, u njega rado zalaze i djeca. Ulaznica je prilično povoljna, pa tako ona za vođenu turu stoji oko 3 i pol €.

Kazališta – Neka od poznatijih su Atelje 212. Bitef, Jugoslovensko dramsko pozorište… Uglavnom, kazališta ima i više no dovoljno, tako da je na vama samo da provjerite repertoar i odlučite se gdje provesti večer. Ulaznice stoje od 5 € pa na više.