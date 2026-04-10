Volite li slojevite, kremaste deserte poput tiramisua, isprobajte jednostavan kolač od kokosa i piškota. Iako dijele ideju - podlogu od piškota i bogatu kremu - ovdje glavnu ulogu preuzima kokos, koji daje egzotičniji i svježiji okus, bez kave i kakaa. Desert vuče korijene iz američkih “lush” kolača, poznatih po jednostavnoj pripremi i raskošnim slojevima. To su kremasti, slojeviti deserti koji se obično ne peku ili zahtijevaju minimalno pečenje podloge.

Kolač od kokosa i piškota - sastojci: 24 piškote (oko 200 g)

60 ml mlijeka

400 g šećera

60 g glatkog brašna

prstohvat soli

6 žumanjaka

1 litra kokosovog mlijeka

2 žličice ekstrakta vanilije

120 g suhog ribanog kokosa

150–200 g kokosovih listića

500 ml slatkog vrhnja za šlag

4 žlice šećera u prahu Kolač od kokosa i piškota - priprema: Piškote kratko umačite jednu po jednu u mlijeko i slažite u kalup u ravnomjernom sloju. U loncu pomiješajte šećer, brašno i sol. U zdjeli izmiješajte žumanjke, mlijeko i vaniliju pa ulijte u suhu smjesu. Kuhajte na srednje jakoj vatri uz stalno miješanje dok se ne zgusne i počne lagano kipjeti. Smanjite vatru i kuhajte još 2–3 minute, zatim umiješajte ribani kokos. Dobivenu kremu prelijte preko piškota, prekrijte folijom i ostavite da se potpuno ohladi. Kokosove listiće kratko prepržite na tavi na srednje laganoj vatri uz miješanje dok ne porumene. Slatko vrhnje i šećer u prahu izmiksajte u čvrsti šlag. Kad se krema ohladi, maknite foliju, rasporedite šlag po vrhu i pospite tostiranim kokosom ili orašastim plodovima. Prije posluživanja držite u hladnjaku najmanje 2 sata kako bi piškote omekšale.

