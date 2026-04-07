Čim prijeđete s "onu stranu" Učke, i nekoliko kilometara prije nego što stignete do Buzeta, dočekat će vas Roč – istarski gradić pred čijim ćete se vratima (i Velikim i Malim) možda i zapitati smije li se ovamo ući. Izgleda mirno, atmosfera iza debeloga kamena nekako je intimna, a sve što se vidi iza zidina (a kasnije ćete otkriti – i unutar njih), izgleda poput kulise za neki film o srednjem vijeku.

Jednom kad se odvažite i zakoračite kroz stara gradska vrata, postat će vam jasno da povijest ovdje živi, ona je svakodnevica uklesana u kamen, zidove, u doslovno svako slovo.

Priča o Roču, barem njezin početak, priča je o Histrima, a njih su stoljećima kasnije ovdje zamijenili Rimljani pa još kasnije Slaveni sa svojim čudnim slovima. Grad se prvi put u pisanim izvorima spominje davne 1064. godine, a zidine koje i danas okružuju Roč podsjećaju na burna vremena kada je bio važna točka između velikih sila.

Iako malen, Roč je pravi muzej na otvorenom. U njegovu središtu nalaze se župna crkva sv. Bartula koja skriva gotičko svetište iz 15. stoljeća, dok se tik uz nju nalazi crkva sv. Antuna Opata – koja je jedno od najvažnijih mjesta hrvatske kulturne baštine. Upravo je ovdje pronađen Ročki glagoljski abecedarij, svojevrsni “školski zapis” glagoljice, grafit nastao na samom početku 13. Stoljeća. Nedaleko je i romanička kapelica sv. Petra (kasnije sv. Roka), čiji zidovi skrivaju slojeve fresaka iz 14. i 15. stoljeća.

Roč je poseban po svojoj vezi s glagoljicom. Od 13. stoljeća bio je jedno od najvažnijih središta glagoljaške književnosti. Ovdje su djelovali pisari i učenjaci Šimun Grebl, Juraj Žakan, Ivan Benčić, a nastajali brevijari i misali.

Glagoljska ui glagoljaška u Roču nije zaboravljena. Deca iz cijele Hrvatske ovamo dolaze učiti, čitati i pisati glagoljicu, a Roč s Humom povezuje i poznata Aleja glagoljaša – jedinstveni spomenik najstarijem našem pismu.

Iako broji tek nešto manje od 200 stanovnika, Roč živi, i to glasno. Poznat je po svojim manifestacijama - ako prolazite u svibnju navratitre (na) Z armoniku v Roč, a ako vas više pali zlagoljica, onda ionako znate za Ročki glagoljaški biennale koji već desetljećima okuplja zaljubljenike u glagoljicu iz cijelog svijeta.

Odsjesti u Roču možete u privatnom smještaju, a svakako bi bilo i dobro da to učinite jer Roč nije samo idealna baza za istraživanje Buzeštine i Učke, neko ga možda i ne možete, sa svom njegovima stoljećima i “slovesima” doživjeti dok se ne vratite u potpuni spokoj koji ovdje vlada noću i dok se, barem jednom ne probudite u novi dan, ovdje, baš kao i oni tisuću i tko zna koliko godina prije vas.

A da ne ostanete gladni, pobrinut će se Ročka konoba , gdje ćete u autohrono uređenom ambijentu, uz kamin, saznati i pokoju priču ili ročku legendu, a uz okuse tradicionalne istarske kuhinje, pa i neke malo modernije koji se s njima odlično razumiju, i naravno uz bisku, dvije ili tri možda ćete i najbolje upoznati ovaj kraj glagoljaša i dobrih ljudi koji razumiju ovu krasnu zemlju, njezine plodove, njezino kamenje i sva njezina slova.

