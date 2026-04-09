Ako mislite da vam je opće znanje na razini – vrijeme je da to i dokažete. Pripremili smo za vas kviz općeg znanja koji će vas prošetati kroz teme povijesti, umjetnosti, znanosti... a vi samo morate - odgovoriti točno.

Neka pitanja bit će vam sigurno i prelgana, ali neka bi vas mogla natjerati da se dobro zamislite... ili bar pogađate. Samo bez stresa (i bez guglanja) i - sretno! ;)

A onda se zabavite i provjerite svoje znanje i u ostalim kvizovima.

<section><h2>Kviz općeg znanja: Za one koji imaju odgovore - na sva pitanja </h2></section><section><h2></h2> <p paraid="1582794661" paraeid="{b92fe27a-98e6-4b25-a305-902cb008d847}{3}">S prosječnom gustoćom od oko 5,51 g/cm3, ovaj je planet najgušći među planetima Sunčevog sustava. To je -? <br> </p></section><section><h3></h3> <p>Koja je životinja jedini kralježnjak koji može preživjeti potpuni gubitak kisika dulje vrijeme koristeći anaerobni metabolizam s etanolom? <br> </p></section><section><h3></h3> <p paraid="214972334" paraeid="{d3dee8f5-6003-4874-a6bd-ed3fd177cb4d}{10}">Njemačka, Italija i Japan ozakonike su “novi poredak” i potpisale Trojni ili “berlinski” pakt 27. rujna 1940., a ovaj vojno-politički savez bio je sklopljen na koliko godina? <br> </p></section><section><h3></h3> <p>Ima glavu, vrat, veliki i mali obrtač, tijelo te vanjski i unutarnji zglavak i nije samo najduža, nego je i najčvršća kost u ljudskom tijelu. Na latinskom se ona zove - kako? <br> </p></section><section><h3></h3> <p>Koja država ima najviše aktivnih vulkana na svijetu?</p></section><section><h3></h3> <p>Na zidovima svoje “Gluhe kuće” naslikao je 14 "crnih slika", a blagovaonicu je prigodno krasila ona na kojoj Saturn proždire svoga sina. Slikar je? <br> </p></section><section><h3></h3> <p xml:lang="EN-GB" lang="EN-GB" paraid="233175712" paraeid="{452ad38f-89df-40ea-975c-2a67d94c0fc8}{178}">Svi ga znamo kao Pabla, iako mu je puno ime Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Clito, i naravno kao Picassa, iako mu puno prezime glasi – kako? </p></section><section><h3></h3> <p>Koji od ovih gradova nije (bio) na otoku? </p></section><section><h3></h3> <p xml:lang="EN-GB" lang="EN-GB" paraid="75527402" paraeid="{6b755d9d-209e-437b-8aa7-cf666a6fda67}{85}">Najjužniji hrvatski poluotok, Prevlaka u Konavlima, ranije je nosio drugo ime, Talijani su ga zvali Pellegrino, a kako glasi naše staro ime? <br> </p></section><section><h3></h3> <p>Rimski car Karakala koji je vladao je od 211. godine imao je brara Geta kojeg je dao ubiti, majka mu je bila Julija Domna, a otac, također rimski car – tko?<br> </p></section><section><h3></h3> <p>Ne zalazimo u to sviđa li vam se Darwin ili ne, ali znate li koja je najmanja jedinica evolucije?</p></section><section><h3>Naravno, glavni su krivci Zemljina atmosfera i Sunčeve svjetlost, ali mi tražimo ime fenomena koji je odgovoran za plavu boju neba? <span style="font-size:11px;"></span> </h3></section><section><h3></h3> <p xml:lang="EN-GB" lang="EN-GB" paraid="279524388" paraeid="{6834eaff-dcd3-4651-a2c6-48452bcfad8b}{50}">Koji se rimski car (i filozof) trudio poništiti posljedice Konstantinovih odluka i obnoviti rimske tradicije i štovanje starih rimskih božanstava? <br> </p></section><section><h3></h3> <p>„Fight or flight“ (borba ili bijeg) urođeni je odgovor simpatičkog živčanog sustava na opasnost. Koji su hormoni odgovorni za ovu reakciju? <br> </p></section><section><h3></h3> <p>Em je bio sklon apsolutizmu i stalno se svađao s parlamentom, em je previše koketirao s Katoličkom crkvom.Koji je kralj zapisan u povijesti kao jedini kralj Engleske - pogubljen u revoluciji? <br> </p></section><section><h2> <h2></h2> <h2 style="text-align:center;"> <strong><span style="font-size:20px;">Trebate još malo proučiti knjige</span></strong><strong><span style="font-size:20px;"> pa pokušati ponovno!</span></strong> </h2> </h2></section><section><h3> <h2></h2> <h2 style="text-align:center;"><strong><span style="font-size:20px;">Nije loše, ali možete vi to i bolje!</span></strong></h2> </h3></section><section><h3></h3> <p style="text-align:center;"><strong style="font-size:1.5em;"><span style="font-size:20px;">Svaka čast, super! Podijelite kviz s prijateljima!</span></strong></p></section> Quiz Maker - powered by Riddle

