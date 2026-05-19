Krem juha od bijelog graha inspirirana je Mediteranom, priprema se od svakodnevnih sastojaka - bijelog graha, maslinovog ulja, celera i parmezana, a zahvaljujući prirodno kremastoj teksturi ne treba joj ni kap vrhnja.

Bogata proteinima i vlaknima, ova juha odlična je za lagani ručak ili toplu večeru. Ne možemo odlučiti je li najbolje od svega to što je gotova za tek malo više od pola sata ili pak bogata aroma koju joj daje kora od parmezana... Morat ćete odvagnuti sami. Dobar tek!

Krem juha od bijelog graha - sastojci: 2 žlice maslinovog ulja

1 veći luk, nasjeckan

3 stabljike celera, nasjeckane

2 – 3 češnja češnjaka, sitno nasjeckana

1 žlica mješavine talijanskih začina

mljevene pahuljice čilija, po želji

850 g bijelog graha iz konzerve (ocijeđenog i ispranog)

55 g kore parmezana (po želji)

950 ml povrtnog ili pilećeg temeljca

1 lovorov list

1/2 čajne žličice naribane korice limuna

2 čajne žličice limunova soka

ribani parmezan, za posluživanje (po želji)

sol i svježe mljeveni crni papar, po ukusu Krem juha od bijelog graha - priprema: U većem loncu zagrijte maslinovo ulje na srednje jakoj vatri. Dodajte luk i celer pa pirjajte oko 5 minuta, dok povrće ne omekša i luk postane staklast. Umiješajte češnjak, mješavinu talijanskih začina i malo čilija. Kratko pirjajte, oko 30 sekundi, samo dok začini ne zamirišu. Dodajte bijeli grah, koru parmezana, temeljac i lovorov list. Posolite i popaprite prema ukusu. Kad juha zakipi, smanjite vatru i kuhajte lagano oko 20 minuta, povremeno miješajući, dok povrće potpuno ne omekša. Izvadite koru parmezana i lovorov list. Oko trećine juhe prebacite u blender i izmiksajte do glatke teksture, pa vratite u lonac. Tako ćete dobiti prirodno gustu i kremastu juhu bez dodatka vrhnja. Ako imate štapni mikser, juhu možete djelomično izmiksati u loncu. Na kraju umiješajte limunov sok i naribanu koricu limuna. Kušajte i po potrebi dodatno začinite. Poslužite toplo, uz malo ribanog parmezana i krišku hrskavog kruha ili laganu salatu.

