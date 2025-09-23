Galerija 2 2 2 2 Najviše novca za najam stana u Europi nećete morati izdvojiti u Parizu, niti u Londonu. Luksemburg je najskuplji grad za podstanare u Europi. Tamo ćete mjesečno plaćati kvadrat stana 43,40 eura, što je gotovo deset puta više od cijene najma u Draču u Albaniji, najjeftinijem gradu s liste. To je također više od 10 eura po četvornom metru više od najma u Parizu, koji je na drugom mjestu ljestvice najskupljih.

Deloitte u godišnjem izvješću redovito objavljuje indeks cijena nekretnina u Europi. Split se našao na 33. mjestu, Zagreb je na 41. mjestu, a Rijeka na 48. mjestu. Pri dnu liste su se našli gradovi iz regije: Sarajevo, koje je na mjestu 71. i Banja Luka na 73. mjestu.

Na trećem mjestu našao se Dublin, s prosječnim troškom od 31,70 eura po četvornom metru. London, u kojem je iznimno izazovno pronaći prihvatljiv stan za najam, zauzeo je 9. mjesto, s prosječnom cijenom stanarine od 23,80 eura po četvornom metru mjesečno.

10 najskupljih europskih gradova za najam:

Luksemburg, Luksemburg: 43,40 € Pariz, Francuska: 32 € Dublin, Irska: 31,70 € Barcelona, Španjolska: 29,90 € Oslo, Norveška: 27,30 € Madrid, Španjolska: 27,10 € Amsterdam, Nizozemska: 26,30 € Kopenhagen, Danska: 24,80 € London, Engleska: 23,80 € Galway, Irska: 22,90 €

