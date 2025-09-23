Galerija 2 2 2 2 Najviše novca za najam stana u Europi nećete morati izdvojiti u Parizu, niti u Londonu. Luksemburg je najskuplji grad za podstanare u Europi. Tamo ćete mjesečno plaćati kvadrat stana 43,40 eura, što je gotovo deset puta više od cijene najma u Draču u Albaniji, najjeftinijem gradu s liste. To je također više od 10 eura po četvornom metru više od najma u Parizu, koji je na drugom mjestu ljestvice najskupljih.
Deloitte u godišnjem izvješću redovito objavljuje indeks cijena nekretnina u Europi. Split se našao na 33. mjestu, Zagreb je na 41. mjestu, a Rijeka na 48. mjestu. Pri dnu liste su se našli gradovi iz regije: Sarajevo, koje je na mjestu 71. i Banja Luka na 73. mjestu.
Na trećem mjestu našao se Dublin, s prosječnim troškom od 31,70 eura po četvornom metru. London, u kojem je iznimno izazovno pronaći prihvatljiv stan za najam, zauzeo je 9. mjesto, s prosječnom cijenom stanarine od 23,80 eura po četvornom metru mjesečno.
10 najskupljih europskih gradova za najam:
- Luksemburg, Luksemburg: 43,40 €
- Pariz, Francuska: 32 €
- Dublin, Irska: 31,70 €
- Barcelona, Španjolska: 29,90 €
- Oslo, Norveška: 27,30 €
- Madrid, Španjolska: 27,10 €
- Amsterdam, Nizozemska: 26,30 €
- Kopenhagen, Danska: 24,80 €
- London, Engleska: 23,80 €
- Galway, Irska: 22,90 €
