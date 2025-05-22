Prije 20-ak godina umak od soje bio je egzotika u hrvatskim domaćinstvima, a danas ga u svojoj kuhinji ima velik broj ljudi. To i ne čudi s obzirom na to da je taj tamni umak relativno jeftin, a pruža mnoštvo okusa.

Sojin umak može se kupiti po cijeni od 1,5 eura naviše – ovisno o količini, brendu, ali i mjestu na kojem kupujete. Prodaje se u bočicama već od jednog i pol decilitra, 250 ml, pola litre, litre, pa čak i u velikim pakiranjima od pet litara i više.



Smatra se jednim od najstarijih i najsvestranijih začina na svijetu – u Kini se koristio još prije 2500 godina, a s vremenom je došao do Japana gdje je rafiniran i dorađen do savršenstva.

Što je umak od soje?

Pravi umak od soje ima bogat umami okus i višeslojnu aromu. Napravljen je prirodnom fermentacijom kuhane omekšane soje i pržene samljevene pšenice uz dodatak plemenite plijesni Aspergillus oryzae, vode i soli.

Umak od soje servira se sa sushijem

Postoji tamnija i svjetlija verzija umaka od soje.



Tamni umak od soje (dark soy sauce), koji ima gotovo crnu boju, duže se fermentira, pa je gušći, ima slađi okus s natruhama karamele ili melase i manji udio soli. Upotrebljava se za marinade i umake, kada se želi obojiti jelo i pružiti mu dodatnu dubinu okusa.



Odabrati možete i svjetliji umak od soje (light soy souce), crvenkasto-smeđe boje, s kraćom fermentacijom, rjeđom teksturom i slanjim okusom, a koji se u azijskoj kuhinji najčešće koristi umjesto soli – u stir fryevima, juhama, kao tekućina za umakanje i slično.



Na svjetskom tržištu mogu se pronaći i umaci od soje sa smanjenim udjelom soli, ali i proizvodi bez glutena , u čijoj proizvodnji nije korištena pšenica. Ako ne smijete jesti gluten, azijska jela možete začiniti tamarijem.

Sojin umak stavlja se u marinade

Kako koristiti umak od soje?

Umak od soje može biti jako slan – u jednoj žlici može se naći i nešto manje od tri grama soli. Ako niste sigurni što imate kod kuće, bolje je biti oprezan i dodavati malo-pomalo nego pretjerati, presoliti jelo i učiniti ga nejestivim.



Dodati ga možete u marinade za meso, ribu, tofu i povrće. Upotrijebiti ga možete kao začin u umacima, juhama, varivima i gulašima. Bolje ga je dodati pred kraj jela nego ga kuhati veći broj sati – sojin umak može postati gorak uslijed dugotrajnog kuhanja.



Najbolje ga je kombinirati s kiselim i slatkim namirnicama kako bi se postigla ravnoteža okusa – najčešće se kombinira uz rižin ocat i limunov sok, šećer ili med.

Sastavni je dio azijskih stir frayeva

Kako se čuva sojin umak?

Zbog visokog udjela soli i procesa fermentacije sojin umak je začin s dugim rokom trajanja. Ipak, potrebno ga je pravilno pohraniti kako bi održao svoj okus i kvalitetu.



Neotvorenu bocu možete držati na polici u smočnici. Nakon otvaranja boce umaka od soje najbolje bi ga bilo staviti u hladnjak, a pogotovo ako ga ne koristite često i bit će vam potrebno puno vremena da ga potrošite.



Hladnoća usporava oksidaciju i kvarenje, održava aromu i okus proizvoda.

Umak od soje ima rok trajanja do dvije godine nakon otvaranja – dakako, provjerite informacije na deklaraciji proizvoda kako biste bili sigurni da radite sve po pravilima.

