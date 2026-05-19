Galerija 1 1 1 1 Na prestižnoj dodjeli nagrada Prix Versailles sedam je novih muzeja proglašeno najljepšima na svijetu. Ova međunarodna nagrada za arhitekturu i dizajn slavi izvanredna suvremena ostvarenja koja spajaju estetiku, inovaciju i ekološku učinkovitost uz poštovanje lokalne baštine.

Na popisu najljepših muzeja za 2026. godinu dominiraju zapanjujuće građevine s područja istočne i središnje Azije – tek po jedan potječe iz Europe i Sjedinjenih Američkih Država.

Žiri je oduševio Nacionalni muzej Zayed iz Abu Dhabija koji je otvoren u prosincu 2025. godine, a koje je djelo studija Foster + Partners.

Karakterizira ga pet upečatljivih tornjeva koji su oblikovani poput sokolovih krila – životinje koja se u Abu Dhabiju smatraju nacionalnim simbolom i simbolom snage i hrabrosti. Krila imaju i održivu funkciju – funkcioniraju kao toplinski dimnjaci te smanjuju potrošnju energije.

Na ovom popisu našao se i Muzej znanosti i tehnologije u Shenzhenu u Kini koji se ističe futurističkim dizajnom. Unutar tog oblutka koji je projektirao arhitektonski studio Zaha Hadid Architects nalaze se eksponati posvećeni robotici, istraživanju svemira i digitalnoj civilizaciji.

Futuristički dizajn krasi i MoN Takanawa – Muzej pripovijedanja iz Tokija. On je oblikovan kao uzlazna spirala od drva, stakla i drugih materijala na devet katova te spaja umjetnost, tehnologiju i pripovijedanje kroz impresivne digitalne instalacije. Djelo je studija Kengo Kuma & Associates.

Na prvi pogled osvaja i Muzej parfema Xuelei u Guangzhou u Kini, koji se sastoji od osam cilindričnih građevina od crvene opeke u različitim veličinama koje simboliziraju proces korištenja sirovina za izradu parfema.

Mjesto je to koje je osmislio Shenzhen Huahui Architectural Design Institute kako bi proslavio povijest parfema te umijeće njihove izrade zanimljivim interaktivnim izložbama.

Jedini europski muzej na ovome popisu jest Lost Shtetl smješten u litavskom gradu Šeduvi koji je projektirao Rainer Mahlamäki iz arhitektonskog studija Lahdelma & Mahlamäki Architects. Prikazuje život litavskih Židova prije Holokausta, a izgleda poput malog sela koje se prirodno uklapa u krajolik.

Svoje mjesto na ljestvici našao je i Nacionalni muzej Medalje časti u Arlingtonu u Sjedinjenim Američkim Državama – posvećen je najvišem vojnom odličju u ovoj zemlji i njihovim dobitnicima. Zgradu visoku 11 metara projektirao je Rafael Viñoly Architects, a zamišljena je kao lebdeća platforma na pet betonskih stupova koji simboliziraju pet rodova oružanih snaga.

Centar islamske civilizacije u Taškentu, Uzbekistan (Foto: Shutterstock)

U ovome prestižnom društvu našao se i Centar islamske civilizacije u Taškentu u Uzbekistanu, za čiji je izgled bio zadužen francuski arhitektonski studio Wilmotte & Associés. Trokatnica spaja tradicionalne uzbečke elemente s modernom gradnjom, a središnji je detalj raskošna plava kupola visoka 65 metara.

