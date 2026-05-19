U hrvatskim domaćinstvima majoneza se najčešće koristi kao namaz za sendvič ili umak za meso. U američkoj kuhinji dodaje se u sve od čokoladne torte do kukuruznog kruha.
Cornbread je popularno jelo u južnim dijelovima Sjedinjenih Američkih Država - riječ je o kukuruznoj pogači koja se ne mora dizati, ni dugo mijesiti, a najčešće se peče u tavi od lijevanog željeza.
Ima zlatnožutu boju i slatkasti okus, a ekstra je sočna ako se u nju doda nešto majoneze.
Danas vam donosimo recept za američku jednostavnu kukuruznu pogaču koja se radi na tako jednostavan način od svega šačice sastojaka, a koja će biti gotova u pola sata. Poslužite je kao prilog varivima i gulašima, uz pečeno meso, ribu i povrće.
Kukuruzna pogača - sastojci:
- 230 ml vode
- 150 g kukuruznog brašna
- 130 g glatkog brašna
- 80 ml biljnog ulja
- 60 g majoneze
- 50 g bijelog šećera
- 1 veliko jaje
- 1 žlica praška za pecivo
- 1 čajna žličica soli
Kukuruzna pogača - priprema:
- U velikoj zdjeli pomiješajte kukuruzno i glatko brašno, bijeli šećer, prašak za pecivo i sol. U smjesu dodajte umućeno jaje, ulje i majonezu i miješajte dok se sastojci ne povežu. Dodajte i vodu i nastavite miješati sve dok ne dobijete glatku smjesu.
- Smjesu izlijte u tavu od lijevanog željeza, izravnajte je špatulom i stavite peći u prethodno zagrijanu pećnicu na 200 Celzijeva stupnjeva oko 20 minuta, odnosno dok nije pečena do kraja. Provjerite čačkalicom je li pogača pečena prije nego što je izvadite iz pećnice.
- Ohladite pogaču prije posluživanja. Dobar tek!
