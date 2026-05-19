U hrvatskim domaćinstvima majoneza se najčešće koristi kao namaz za sendvič ili umak za meso. U američkoj kuhinji dodaje se u sve od čokoladne torte do kukuruznog kruha.

Cornbread je popularno jelo u južnim dijelovima Sjedinjenih Američkih Država - riječ je o kukuruznoj pogači koja se ne mora dizati, ni dugo mijesiti, a najčešće se peče u tavi od lijevanog željeza.

Ima zlatnožutu boju i slatkasti okus, a ekstra je sočna ako se u nju doda nešto majoneze.



Danas vam donosimo recept za američku jednostavnu kukuruznu pogaču koja se radi na tako jednostavan način od svega šačice sastojaka, a koja će biti gotova u pola sata. Poslužite je kao prilog varivima i gulašima, uz pečeno meso, ribu i povrće.

Kukuruzna pogača - sastojci: 230 ml vode

150 g kukuruznog brašna

130 g glatkog brašna

80 ml biljnog ulja

60 g majoneze

50 g bijelog šećera

1 veliko jaje

1 žlica praška za pecivo

1 čajna žličica soli Kukuruzna pogača - priprema: U velikoj zdjeli pomiješajte kukuruzno i glatko brašno, bijeli šećer, prašak za pecivo i sol. U smjesu dodajte umućeno jaje, ulje i majonezu i miješajte dok se sastojci ne povežu. Dodajte i vodu i nastavite miješati sve dok ne dobijete glatku smjesu. Smjesu izlijte u tavu od lijevanog željeza, izravnajte je špatulom i stavite peći u prethodno zagrijanu pećnicu na 200 Celzijeva stupnjeva oko 20 minuta, odnosno dok nije pečena do kraja. Provjerite čačkalicom je li pogača pečena prije nego što je izvadite iz pećnice. Ohladite pogaču prije posluživanja. Dobar tek!

