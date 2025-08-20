Zamrzavanje je odličan način da se produlji rok trajanja namirnica. Uz to, većina hrane se može zamrznuti, a pogotovo ako znate odgovarajuću tehniku s kojom se ne uništava kvaliteta hrane.



Špinat i kelj, primjerice, primjerice, najbolje je kratko blanširati u vrućoj vodi, ocijediti, a potom staviti u vrećice i zamrznuti. Stavite li ove namirnice u prirodnom obliku u zamrzivač, iznenadit ćete se kada ih pokušate odmrznuti. Zeleni listovi bit će mlohavi i neugodni za konzumaciju.



Da bi se očuvala maksimalna kvaliteta zamrznute namirnice poželjno je ukloniti višak zraka iz vrećica za zamrzavanje, a potom je dobro zatvoriti.



Nemojte niti zamrzavati veliku količinu hrane u jednoj vrećici – radije je podijelite na nekoliko odvojenih porcija kako biste je lakše odledili.

Hrana s visokim udjelom vode

Voće i povrće s visokim udjelom vode poput lubenice, krastavaca ili pak tikvica možete zamrznuti, ali ih ne želite odmrznuti. Kada se ova vrsta namirnica odmrzne promijeni im se tekstura, postaje kašasta i neprivlačna za pojesti.



Imate li višak hrane s visokim udjelom vode i morate je zamrznuti učinite to samo ako istu planirate pojesti u ledenom obliku – primjerice, iskoristite je za pripremu smoothija, sorbeta, slushija i sličnih jela i pića.

Jaja u ljusci

Nemojte zamrzavati cijela jaja u ljusci – ne samo da postoji opasnost da seljuska rasprsne u ledu i kontaminira sadržaj jaja, već će se i žumanjak pretvoriti u gustu sirupastu masu koja će biti neugodna za jesti.



Jaja radije razbijte, lagano razmutite pa pohranite u posude i stavite u zamrzivač. Neki savjetuju da se u jaja doda nešto soli (ili čak šećera ako ih planirate koristiti za slatka jela) kako bi održali svoju teksturu nakon odmrzavanja.

Mlijeko i meki sirevi

Ako ste ikada željeli produžiti rok trajanja mlijeku ili mekim sirevima poput ricotte i stavili ih u ledenicu, onda znate da vas je pri odmrzavanju dočekao neugodan rezultat. S obzirom da ove namirnice također imaju visok udio vode, ne odmrzavaju se onako kako bismo željeli. Najčešće se mliječne masti razdvoje, a tekstura im postane zrnasta ili gnjecava.



Mlijeko možete prebaciti u posudice za led pa ga upotrijebiti smrznutog kada sljedeći put radite smoothie kako bi mu podarili kremastu teksturu. Kada odmrznute meki sir, ukuhajte ga u umak ili ubacite u složenac te ispecite.

