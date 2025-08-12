Galerija 0 0 0 0 Kumin je svestrani začin koji jelima daje topao, orašast i pomalo zemljani okus. Koristi se već tisućama godina u mnogim svjetskim kuhinjama i jelima – od indijskih curryja, preko meksičkih enchilada i chili con carnea do bliskoistočnog falafela.



Dodati ga možete u marinade za roštilj, njime začiniti meso, oplemeniti okus variva, juha, pečenog povrća i raznih drugih jela.



Kumin ima i brojne zdravstvene blagodati – bogat je antioksidansima koji pomažu u smanjenju razina lošeg kolesterola i rizika od dobivanja kardiovaskularnih bolesti. Dakako, pod uvjetom da vaša prehrana bude bogata i drugim namirnicama bogatih nutrijentima, poput svježeg povrća, voća, cjelovitih žitarica i mahunarki.



Kako biste maksimalno iskoristili dobrobiti kumina, dobro ga je samljeti prije upotrebe i tako povećati sposobnost tijela da ga apsorbira.

Kumin se obično nalazi i u jelu chilli con carne (Foto: Shutterstock)

"Lijek" za nadutost

On je, uz to, i dobar izvor vitamina B i E, željeza i magnezija – kombinacija je to koja jača imunološki sustav, pomaže u reguliranju šećera u krvi, poboljšava rad metabolizma te mišićnog i živčanog sustava.



Istraživanja su pokazala i da ekstrakt kumina pomaže ublažiti nadutost i druge simptome sindroma iritabilnog crijeva. Ovaj podatak ne čudi budući da se kumin u ayurvedskoj medicini stotinama godinama koristi u toplim napitcima za poboljšavanje probave.



Također, brojne kulture svijeta koriste ga kod kuhanja i začinjavanja grahorica upravo kako bi smanjili šansu od nadutosti i vjetrova.

Kumin je sastavni dio i raznih curryja (Foto: Shutterstock)

Koliko kumina staviti u jelo – i kada?

Mljeveni kumin ima jači i koncentriraniji okus pa je dovoljno staviti pola do jednu čajnu žličicu u variva, juhe i gulaše dostatne za četiri porcije.



Najbolje je staviti kumin pri kraju kuhanja jer ovaj začin gubi svoj okus i aromu tijekom dugotrajne termičke obrade. Uvijek je bolje krenuti s manjom količinom, isprobati ono što pripremate pa po želji dodati još.



Četvrtina čajne žličice mljevenog kumina bit će dovoljna da začinite mesni odrezak, a istu količinu možete staviti i prilikom kuhanja šalice riže ili kus-kusa.



Cijele sjemenke kumina imaju blaži i orašast okus, a obično se stavlja jedna čajna žličica cijelih sjemenki kumina kod pečenja povrća u pećnici. Pripremate li kruh ili peciva – pola čajne žličice sjemenki kumina bit će dovoljno za tijesto napravljeno od pola kilograma brašna.



Ako želite pojačati aromu kumina lagano tostirajte sjemenke na suhoj tavi jednu do dvije minute prije korištenja ovog sastojka.

