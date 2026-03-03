Savršen muffin ima visok, zaobljen i zlatno-smeđi vrh s blago hrskavom koricom. Unutrašnjost muffina je mekana, nježna i sočna, te pomalo mrvičasta. Želite li ispeći baš takve muffine kod kuće, poslušajte savjete slastičara.

Ne punite cijeli kalup za muffine

Ako želite ravnomjernije ispeći muffine i osigurati da se lijepo dignu, nemojte smjesom puniti sva mjesta u kalupu. Slastičari tvrde da će se muffini bolje ispeći ako preskočite po jedno mjesto između svakog muffina. Na taj način omogućit ćete bolju cirkulaciju zraka, a muffini će imati mjesta za rast i pravilnu termičku obradu. Ako imate samo jedan kalup za muffine, bolje je ispeći ove slastice u dvije ture, nego pretrpavati postojeći kalup.

Prilagodite temperaturu

Da biste dobili lijepo ispečene muffine s visokim vrhom i zlatne boje najbolje je prvo krenuti s višom temperaturom te je potom smanjiti. Profesionalci predlažu da pećnicu prvo zagrijete na 220 Celzijevih stupnjeva te da prvih sedam do osam minuta muffine pečete na ovoj temperaturi, te da nakon toga smanjite istu na 180 stupnjeva Celzija do završetka termičke obrade.

Visoka temperatura na početku pečenja pomažu da se bolje aktivira sredstvo za dizanje u tijestu. Istovremeno, omogućuje postizanje lijepe zlaćane boje slastice.

Pospite s krupnim šećerom

Muffini s borovnicama i s drugim voćem iznimno su vlažni, pa je kod njih teško postići hrskavu teksturu na površini. Iz tog razloga dobro ih je posuti šećerom. Najbolje bi bilo upotrijebiti Turbinado ili Demerera šećer - to su djelomično rafinirani smeđi šećeri s manjim udjelom melase od klasičnog smeđeg šećera koji imaju izraženu aromu i dodaju laganu hrskavost. Ovo je jedan od onih malih detalja koji će muffin podići na potpuno novu razinu.

