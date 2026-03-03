Galerija 17 17 17 17 Na samom jugu Lijepe Naše, na nešto manje od sat vremena vožnje od Dubrovnika u smjeru Cavtata čeka vas jedinstveni agroturizam. Poseban je po svojem šarenom voznom parku – na desetke Renault četvorki raznih boja dočekuje goste Mlinica obitelji Šapro, u Zastolju - nedaleko od mjesta Gruda, oživljavajući uspomene na neka dobra stara vremena. Osim što je neodoljivo simpatičan Renault 4 ima i kultni status - riječ je o jednom od najprodavanijih francuskih automobila svih vremena, koji je obilježio generacije obiteljskih putovanja. U ruralnim krajevima četvorka je bila mnogo više od običnog automobila - zbog povišenog podvozja, izdržljivog ovjesa i jednostavne mehanike bez problema je išao gdje je trebao - makadamom i poljskim putevima do vinograda ili maslinika. U njemu se prevozilo sve, od alata i sanduka grožđa do namirnica, a mnogima je služio i za svakodnevne odlaske u polje. Proizvodio se od 1961. do 1992. godine i prodan je u više od osam milijuna primjeraka. Bio je poznat po praktičnim petim vratima, a danas je nostalgični podsjetnik na vremena koja se danas čine bezbrižnijima.

Mlinica Šapro - 13 (Foto: Romeo Ibrišević)

Niska šarenih četvorki

Obitelj Šapro je nekoć organizirala ture terencima, ali su se s vremenom odlučili gostima ponuditi autentično iskustvo istraživanja konavoskog kraja niskom šarenih četvorki. Nakon prerane smrti Kreša Šapra, koji se smatra začetnikom ruralnog turizma u Konavlima, malu obiteljsku agenciju Konavle Travel nastavila je voditi njegova supruga Marija s obitelji. Osim što organiziraju gastronomske i povijesne ture u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, u Mlinicama pripremaju i delicije domaće kuhinje.

Turistima koji se dolaze provozati ljupkim oldtimerima i istražiti jug Hrvatske ne smeta užareni lim, kao niti činjenica da je jedini klima-uređaj spoj gasa i zraka koji puše kroz šibere. Nakon razgledavanja najbolje je upoznavati običaje i tradiciju kroz čaše i tanjure, a Mlinice obitelji Šapro jedno su od mjesta na kojima se vrijedi zadržati. Zavirite li u internetske komentare primijetit ćete da gosti osobito hvale toplinu i srdačnost domaćina, baš kao i ambijent starog mlina gdje se nekoć radilo ulje. Hvali se i ukusna domaća hrana poput peke i kolača te obilne porcije nakon kojih nitko ne ostaje gladan. Kako izgledaju Mlinice obitelji Šapro možete provjeriti u galeriji fotografa Romea Ibriševića s početka teksta.

A što vidjeti u Konavlima?

Konavle, naš najjužniji kraj, nude raznolik spoj prirode, povijesti i kulturne baštine. U obalnom dijelu ističe se Cavtat, slikoviti gradić bogate povijesti koji se razvio na mjestu antičkog Epidaura. Ondje se može posjetiti i impresivni Mauzolej obitelji Račić, djelo Ivana Meštrovića, smješten na cavtatskom groblju s pogledom na more. Ispred Cavtata nalaze se cavtatski otočići Mrkan i Bobara te hridi Trava, Hljeb i Ražnjić, danas zaštićeni ornitološki rezervat i važno gnjezdište galeba klaukavca. Na krajnjem jugu smjestila se Prevlaka (rt Oštra), najjužnija kopnena točka Hrvatske, s nekadašnjom austrougarskom utvrdom i danas atraktivnim parkom za posjetitelje.

U unutrašnjosti se prostire plodno Konavosko polje, kroz koje teče rijeka Ljuta, poznata po starim mlinicama i obnovljenim Konavoskim dvorima – zaštićenom krajobrazu uz njezino izvorište. Ljubitelji povijesti mogu obići i obnovljenu Utvrdu Sokol , nekada važnu obrambenu točku Dubrovačke Republike s koje se pruža pogled na cijelo područje.

Za ljubitelje prirode tu je planina Sniježnica, s vrhom Sveti Ilija (1234 m), smještena na tromeđi Hrvatske, BiH i Crne Gore, kao i jedinstvene biljne vrste poput zaštićene dubrovačke zečine. Konavle su tako destinacija koja na malom prostoru objedinjuje more, planine, povijesne znamenitosti i autentičnu dalmatinsku prirodu.

