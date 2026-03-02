Ovaj kolač od jogurta jako je kremast i fin, a svojevrsna je kombinacija creme brulea i baskijskog zagorenog cheesecakea. Radi se od svega četiri sastojka: grčkog jogurta, jaja, šećera i kukuruznog škroba.
Dovoljno je pomiješati sve sastojke, prebaciti ih u lim za pečenje koji ste prethodno obložili papirom za pečenje i ispeći u pećnici.
Kolač od jogurta - sastojci:
- 400 g grčkog jogurta s okusom vanilije
- 75 g bijelog šećera
- 40 g kukuruznog škroba
- 4 velika jaja
Kolač od jogurta - priprema:
- Zagrijte pećnicu na 180 Celzijevih stupnjeva. Okrugli kalup za torte promjera 16 centimetara obložite papirom za pečenje i stavite sa strane.
- U većoj zdjeli pomiješajte jogurt i jaja, dodajte šećer i kukuruzni škrob. Sve sastojke miksajte dok se sastojci ne povežu i nema nikakvih grudica u smjesi.
- Prebacite smjesu u pripremljeni kalup i pecite oko 60 do 70 minuta odnosno dok kolač se kolač ne stisne i ne dobije lijepu zlatno-smeđu boju na površini. Ostavite kolač da se ohladi na sobnoj temperaturi pa ga prebacite u hladnjak na oko dva sata.
- Poslužite kolač ohlađen uz malo meda ili uz svježe voće po želji. Dobar tek!
