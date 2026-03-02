Ovaj kolač od jogurta jako je kremast i fin, a svojevrsna je kombinacija creme brulea i baskijskog zagorenog cheesecakea. Radi se od svega četiri sastojka: grčkog jogurta, jaja, šećera i kukuruznog škroba.

Dovoljno je pomiješati sve sastojke, prebaciti ih u lim za pečenje koji ste prethodno obložili papirom za pečenje i ispeći u pećnici.

Kolač od jogurta - sastojci: 400 g grčkog jogurta s okusom vanilije

75 g bijelog šećera

40 g kukuruznog škroba

4 velika jaja Kolač od jogurta - priprema: Zagrijte pećnicu na 180 Celzijevih stupnjeva. Okrugli kalup za torte promjera 16 centimetara obložite papirom za pečenje i stavite sa strane. U većoj zdjeli pomiješajte jogurt i jaja, dodajte šećer i kukuruzni škrob. Sve sastojke miksajte dok se sastojci ne povežu i nema nikakvih grudica u smjesi. Prebacite smjesu u pripremljeni kalup i pecite oko 60 do 70 minuta odnosno dok kolač se kolač ne stisne i ne dobije lijepu zlatno-smeđu boju na površini. Ostavite kolač da se ohladi na sobnoj temperaturi pa ga prebacite u hladnjak na oko dva sata. Poslužite kolač ohlađen uz malo meda ili uz svježe voće po želji. Dobar tek!

Istucite grčki jogurt: Recept za kremasto savršenstvo s manje masti, a više proteina od šlaga +1