Postoje jela koja mirišu na druženja i opuštene večeri na otvorenom uz roštilj. Trgana piletina jedno je od njih. Sočna, mekana, puna okusa – savršena za sendviče, tortilje ili zdjele prepune šarenog povrća. A što ako vam kažemo da okus pravog roštilja možete dobiti – bez roštilja?

Ova verzija trgane piletine donosi dimljeni twist, koji će oduševiti sve ljubitelje okusa mesa na otvorenoj vatri. Tajna je u pametno složenoj marinadi i kombinaciji začina koji stvaraju dubinu, slatkoću i blagu pikantnost u svakom zalogaju. Rezultat je pravi comfort food, koji ćete poželjeti pripremati iznova.

Dimljena trgana piletina u zdjeli sa šarenim povrćem (Foto: Karlo Klasić/Nova Studio)

Dimljeni efekt bez paljenja ugljena

Ako želite okus pravog roštilja bez paljenja i dimljenja, rješenje je u začinu koji donosi bogatu aromu dima u samo jednoj žličici. Upravo takav dimljeni pečat daje Vegeta Smoked – savršena za mariniranje mesa, ribe, povrća ili tofua.

Dimljena trgana piletina s okusom roštilja koji daje Vegeta Smoked (Foto: Karlo Klasić/Nova Studio)

Možete je utrljati na meso prije pečenja ili dodati prije kraja kuhanja za još intenzivniji doživljaj. U toj marinadi ona je ključna jer piletini daje onu prepoznatljivu, duboku aromu kao da se pekla na roštilju.

Dimljena nota u kombinaciji s ostalim suhim začinima Vegeta Maestro češnjakom i Vegeta Maestro lukom stvara balans slatkog i aromatičnog u piletini, koja se prvo prži na tavi da bi dobila slasnu koricu, a zatim podlijeva kako bi bila meka i podatna za trganje vilicom u gustom umaku.

Dimljena trgana piletina u tortilji (Foto: Karlo Klasić/Nova Studio)

Slatko-ljuti swicy moment u dresingu ili umaku

Za dodatnu razigranost okusa u sendviču, tortilji ili u šarenoj zdjeli napravili smo i umak s dodatkom Vegete Sweet chili. Inspirirana sve popularnijim swicy trendom (sweet + spicy) ta slatko-pikantna mješavina slaže se s gotovo svime: mesom, povrćem, rižom ili umacima.

Mi smo je kombinirali s majonezom i grčkim jogurtom, čime smo dobili kremasti umak, koji savršeno balansira dimljenu piletinu. Slatkoća i blaga ljutina podižu cijelo jelo i daju mu moderni, street food štih. Samo jedna žličica dovoljna je da jelo postane zabavno, sočno i puno karaktera.

Dimljena trgana piletina - 6 (Foto: Karlo Klasić/Nova Studio)

Dimljena trgana piletina - 2 (Foto: Karlo Klasić/Nova Studio)

U nastavku donosimo recept za sočnu trganu dimljenu piletinu, koju ćete pripremiti u samo desetak minuta. Na koji god način je poslužili – u sendviču, tortilji ili u šarenoj zdjeli punoj povrća – ne sumnjamo da će biti stalni postav na vašem tjednom meniju. Isprobajte i pokažite svoje najbolje!

RECEPT – TRGANA PILETINA U DIMLJENOJ MARINADI

Sastojci

Za piletinu:

Za posluživanje

Za bowl:

2 žlice kuhanog kus-kusa

1 žlica ribane mrkve

1 žlica ribanog zelja

5 cherry rajčica

1 žlica iceberg salate narezane na trakice

Za tortilju i sendvič:

svježe povrće po želji (salata, rajčice, zelje, paprika, kukuruz...)

Za umak:

1 žlica majoneze

2 žličice grčkog jogurta

pola žličice Vegete Sweet chili

Dimljena trgana piletina - 3 (Foto: Karlo Klasić/Nova Studio)

Priprema:

Pileća prsa zarežite na nekoliko mjesta, a zatim ih stavite u dublji tanjur ili zdjelu i po njima posipajte Vegetu Smoked i ostale suhe začine, dodajte maslinovo ulje pa dobro utrljajte marinadu u meso. Meso stavite peći na dobro ugrijanu tavu, na dvije minute na svaku stranu kako bi dobilo hrskavu koricu primamljive boje. Zatim u posudu u kojoj ste marinirali meso dodajte decilitar do dva vode i žlicu kečapa te sve dobro promiješajte pa dodajte u tavu tako da tekućina prekrije samo polovicu mesa. Dimljena trgana piletina - 3 (Foto: Karlo Klasić/Nova Studio) Kuhajte prvo poklopljeno 5 minuta uz povremeno okretanje mesa, a zatim otklopljeno kako bi se umak zgusnuo. Kada postigne gustoću kao na videu, ugasite vatru. Meso trgajte vilicama i umiješajte ga u gusti umak te poslužite odmah na način koji vam odgovara – u sendviču, tortilji ili zdjeli s povrćem i kus-kusom. Sve upotpunite umakom, koji možete napraviti tako da pomiješate majonezu, grčki jogurt i Vegetu Sweet chili. Taj svilenkasti umak dat će sočnost i dodatnu dimenziju vašem jelu, u kojem ćete uživati, nadam se, jednako kao i mi.



