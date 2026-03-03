Galerija 8 8 8 8 Grossglockner Hochalpenstrasse jedna je od najspektakularnijih panoramskih cesta u Europi, ponos i simbol austrijske alpske baštine. Ova 48 kilometara duga cesta prolazi kroz srce planinskog masiva Hohe Tauern, kroz istoimeni nacionalni park, najveći u srednjoj Europi, i povezuje savezne pokrajine Salzburg i Korušku.

Cesta počinje u mjestu Fusch an der Grossglocknerstrasse na sjevernoj strani Glocknera i završava u slikovitom alpskom mjestu Heiligenblut am Grossglockner na jugu. No ona nije samo prometna poveznica dviju dolina, već jedinstven planinski doživljaj koji svake godine privlači čak milijun posjetitelja iz cijeloga svijeta.

Cesta za turizam

Gradnja ceste započela je 1930. godine, prema planovima inženjera Franza Wallacka, a završena je 1935. u vrijeme velike gospodarske krize. Projekt je imao dvostruku svrhu – otvoriti nova radna mjesta i stvoriti atraktivnu panoramsku rutu koja bi potaknula turizam.

U vrijeme kada je putovanje automobilom bilo novost, vizija je bila hrabra: izgraditi cestu koja će biti sama po sebi turistička atrakcija. Više od tri tisuće radnika sudjelovalo je u probijanju trase kroz zahtjevan visokogorski teren, uz ekstremne vremenske uvjete i kratke građevinske sezone.

Jedna od najvećih posebnosti ceste njezina je nadmorska visina, a i konfiguracija terena prilično je neprijateljska. Cesta je trasirana tako da ima 36 serpentina i doseže najvišu točku na planinskom prijevoju Hochtor Pass na 2504 metra nadmorske visine. S tog mjesta otvaraju se impresivni pogledi na alpske vrhove i duboke doline.

Pogled od milijardu šilinga

Posebno atraktivan odvojak vodi prema vidikovcu Edelweißspitze, koji se nalazi na 2572 metra i predstavlja najvišu točku do koje se može doći automobilom. Otamo se pruža panoramski pogled na više od trideset alpskih vrhova viših od tri tisuće metara.

Jedno od najpoznatijih odredišta uz cestu jest vidikovac Kaiser-Franz-Josefs-Höhe, smješten na 2 369 metara nadmorske visine. Odatle se pruža izravan pogled na vrh Grossglockner, najviši vrh Austrije (3 798 metara), kao i na ledenjak Pasterze Glacier, najveći ledenjak istočnih Alpa. Upravo je taj prizor, spoj stijena, leda i neba, jedan od najprepoznatljivijih motiva austrijskog alpskog krajolika.

Alpska cesta Grossglockner otvorena je sezonski, najčešće od početka svibnja do kraja listopada, ovisno o vremenskim uvjetima i količini snijega. Zimi je zatvorena zbog ekstremnih uvjeta i visokog snježnog pokrivača. Ulaz na cestu naplaćuje se, a cijena dnevne karte za osobni automobil iznosi 45 eura, a za motocikle 35 eura. Ulaznica vrijedi za jedan dan i za cijelu panoramsku rutu te omogućuje pristup svim vidikovcima, izložbenim prostorima i odmaralištima.

Vožnja ovom cestom nije iskustvo koje traje samo onoliko koliko je potrebno da se prijeđe 48 kilometara. Brojni vidikovci, planinarske staze, edukativni centri i restorani uz trasu potiču posjetitelje da se zaustavljaju, istražuju i dožive planinu izbliza. Idealno je planirati barem pola dana, a još bolje cijeli dan kako bi se bez žurbe uživalo u pejzažima, fotografiranju i barem kratkim šetnjama.