Trećeg ožujka 1938. svijet se zauvijek promijenio. Toga su dana američki bušači u istočnoj Saudijskoj Arabiji kod Dammama u bušotini broj 7 pronašli naftu i ono što je do toga trenutka, gotovo tri godine, izgledalo kao rizičan i neunosan istraživački pothvat, postalo je otkriće koje će promijeniti ekonomsku kartu svijeta.

U to vrijeme Saudijska Arabija bila je siromašno pustinjsko kraljevstvo čije se gospodarstvo oslanjalo na hodočašća, skromnu trgovinu i poljoprivredu. Otkriće nafte pokrenulo je brzu transformaciju: karavanske puteve zamijenili su naftovodi, luke i rafinerije, a država je u nekoliko desetljeća postala energetska sila.

Bušenje koje je sve promijenilo

Do sredine 20. stoljeća nafta je činila više od 90 posto državnih prihoda, a nafta je promijenila i globalnu politiku. Kraljevstvo je izgradilo strateške odnose sa Zapadom i Azijom, dok je unutar zemlje modernizacija donijela obrazovanje, zdravstvenu skrb i razvoj gradova – ali i društvene napetosti.

Bušenje u Dammamu započelo je 1935., a početkom ožujka 1938. na dubini od 1440 metara bušotina br. 7 počela je proizvoditi komercijalne količine nafte - više od 3810 barela dnevno do kraja mjeseca.

Ova bušotina na Jabal Dhahranu bila je aktivna do 1982. godine, do kada je dala više od 32 milijuna barela. Postala je simbol razvoja kompanije Saudi Aramco i početka saudijske naftne industrije.

Izgradnja Transarapskog naftovoda (Tapline) započela je 1947., pod vodstvom američke tvrtke Bechtel. Dug 1213 kilometara, povezivao je saudijska naftna polja s mediteranskom lukom Sidon. Tapline je desetljećima bio ključna energetska ruta i prvo službeno registrirano mjesto industrijske baštine u Kraljevstvu.

