Ovi jednostavni muffini s bananom savršeni su za brzi doručak, slatku pauzu tijekom dana ili praktičan međuobrok koji možete ponijeti sa sobom.
Priprema je brza i bez kompliciranja, a rezultat su mekani i sočni muffini - gotovi za tek malo više od pola sata. Komadići oraha ili malo otopljene čokolade (ili - budite ludi i dodajte i jedno i drugo) pravo su iznenađenje koje će razveseliti svako nepce.
Muffini s bananom - sastojci:
- 250 g glatkog brašna
- 2 čajne žličice praška za pecivo
- ½ čajne žličice sode bikarbone
- ½ čajne žličice soli
- 110 g šećera u prahu
- 75 g maslaca, otopljenog
- 1 čajna žličica ekstrakta vanilije
- 2 jaja
- 2 velike zrele banane, zgnječene
- 125 ml grčkog jogurta
- 50 g komadića pekan oraha ili tamne čokolade
Muffini s bananom - priprema:
- Zagrijte pećnicu na 190 stupnjeva.
- Obložite kalup za muffine papirnatim košaricama.
- Pomiješajte brašno, prašak za pecivo, sodu bikarbonu, šećer u prahu i sol.
- U drugoj zdjeli pomiješajte rastopljeni maslac, ekstrakt vanilije, jaja, zgnječene banane i jogurt.
- Napravite udubljenje u sredini suhih sastojaka i ulijte mokre sastojke. Promiješajte vilicom.
- Umiješajte nasjeckane pekan orahe ili čokoladu, a zatim žlicom rasporedite smjesu u košarice za muffine.
- Pecite 20-25 minuta pa malo ohladite na rešetki.
