Ovi jednostavni muffini s bananom savršeni su za brzi doručak, slatku pauzu tijekom dana ili praktičan međuobrok koji možete ponijeti sa sobom.

Priprema je brza i bez kompliciranja, a rezultat su mekani i sočni muffini - gotovi za tek malo više od pola sata. Komadići oraha ili malo otopljene čokolade (ili - budite ludi i dodajte i jedno i drugo) pravo su iznenađenje koje će razveseliti svako nepce.

Muffini s bananom - sastojci: 250 g glatkog brašna

2 čajne žličice praška za pecivo

½ čajne žličice sode bikarbone

½ čajne žličice soli

110 g šećera u prahu

75 g maslaca, otopljenog

1 čajna žličica ekstrakta vanilije

2 jaja

2 velike zrele banane, zgnječene

125 ml grčkog jogurta

50 g komadića pekan oraha ili tamne čokolade Muffini s bananom - priprema: Zagrijte pećnicu na 190 stupnjeva. Obložite kalup za muffine papirnatim košaricama. Pomiješajte brašno, prašak za pecivo, sodu bikarbonu, šećer u prahu i sol. U drugoj zdjeli pomiješajte rastopljeni maslac, ekstrakt vanilije, jaja, zgnječene banane i jogurt. Napravite udubljenje u sredini suhih sastojaka i ulijte mokre sastojke. Promiješajte vilicom. Umiješajte nasjeckane pekan orahe ili čokoladu, a zatim žlicom rasporedite smjesu u košarice za muffine. Pecite 20-25 minuta pa malo ohladite na rešetki.

