Galerija 1 1 1 1 Američka tvrtka Cimline napravila je kamion za krpanje rupa na cesti. Model P5 može obaviti popravak za oko dvije minute, a ne zahtijeva da vozač uopće izađe iz kabine kako bi to napravio.

Vozač kamiona upravlja svime iz kabine uz pomoć kontrolnog uređaja nalik na joystick – on može očistiti rupu, ispuniti je raspršenim asfaltom, te potom prekriti završnim slojem sitnog kamena.

Rupa se sanira uz pomoć tehnologije po imenu DuraPatcher - izdržljivim i trajnim rješenjem prema riječima dužnosnika iz Cimlinea, a koje ne iziskuje stalne popravke.

Brzo krpanje rupa na cesti (Foto: Profimedia)

DuraPatcher uključuje veliku mlaznicu spojenu na kamion koja se prvo postavlja na oko 30 centimetara od rupe u cesti. Ugrađeni kompresor uklanja krhotine i vodu koje bi mogle ometati popravak.

Emulzija pohranjena u spremniku kamiona potom se raspršuje po dnu rupe, a na kraju se nanosi suhi završni sloj kako bi se spriječilo lijepljenje guma automobila o novo popravljenu rupu.

Najbolje od svega? Cesta se otvara za promet nakon svega dvije minute posla. P5 dizajniran je za trajno i dugotrajno rješavanje oštećenja na cesti. Ima spremnik emulzije od 1135 litara i dnevno može popuniti do 146 rupa.

Trenutno ga koriste državne službe u Teksasu i Ohiou. Kako radi P5 na cesti pogledajte u YouTube videu u nastavku teksta.

