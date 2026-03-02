Galerija 5 5 5 5 Na jugoistoku Sicilije, nedaleko od Catanije i Raguse, smjestio se jedan od urbanistički najzanimljivijih gradova Italije – Grammichele. Daleko od mora i turista u potrazi za pastelnim bojama gelata, ovaj mali barokni grad jedinstven je po svojem savršenom šesterokutnom tlocrtu, zbog čega ga često nazivaju “geometrijskim gradom”, “gradom šesterokutom” ili naprosto – sicilijanskim “idealnim gradom”.

Grad-primjer iz urbanističkih udžbenika nastao je zbog tragedije, nakon što je razorni potres 1693. godine potpuno uništio obližnji srednjovjekovni grad Occhiolà. Tada je feudalni gospodar toga područja, Carlo Maria Carafa Branciforti, princ od Butere, odlučio podići novi grad koji će preživjelima pružiti sigurnost i dostojanstven život.

Šest jednakih četvrti

Samo nekoliko mjeseci nakon potresa, Carafa je svečano položio kamen temeljac novog grada. Prinčev nacrt u stvarnost je pretvorio fratar i arhitekt Michele da Ferla, ali Carafa nije doživio dovršetak svoga životnog projekta.

Urbanistički plan, nazvan „exagonum“ - heksagon, odnosno - šesterokut, osmišljen je kao pravilni šesterokut iz kojeg se tri glavne radijalne ulice sijeku u središtu i dijele grad na šest jednakih četvrti. Ovakva koncepcija podsjeća na renesansne ideale savršenoga grada, poput zamišljene Sforzinde ili utvrđenog grada Palmanove , ali je Grammichele jedinstven primjer takve strukture u Italiji.

U samom središtu nalazi se Piazza Carlo Maria Carafa, monumentalni šesterokutni trg, simbolično i pravo srce grada. Njegova geometrija i danas je predmet proučavanja na arhitektonskim fakultetima te inspiracija urbanistima diljem svijeta. Trgom dominira raskošna Palazzo Comunale, dovršena krajem 19. stoljeća prema projektu Carla Sade, arhitekta slavnog kazališta Bellini u Cataniji. U njezinoj se unutrašnjosti nalazi Museo Civico s vrijednom arheološkom zbirkom koja svjedoči o drevnom podrijetlu područja i nekadašnjoj Occhiolà. Ondje se čuva i originalna ploča s urezanim planom grada.

Uz gradsku vijećnicu uzdiže se monumentalna Chiesa Madre di San Michele Arcangelo, čija je izgradnja dovršena tek krajem 19. stoljeća. Njezino stepenasto pročelje i bogata dekoracija tipični su primjeri sicilijanskog baroka. Crkva i vijećnica, smještene jedna uz drugu, simbolično predstavljaju susret svjetovne i duhovne vlasti.

Na trdu se nalzi i impresivan sunčani sat. Njegov je sastavni dio monumentalna brončana skulptura turskog umjetnika Murata Cure koja prikazuje čovjeka koji kleči, obavijenog koncentričnim krugovima nalik na armilarnu sferu, simbol prolaznosti i vremena koje obuhvaća ljudski život.

