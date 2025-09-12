Kada se spoje sastojci za kruh od banane i krema za cheesecake dobiva se apsolutna čarolija. Ovi cheesecake muffini s borovnicama i bananom najbolji su dokaz.



Da bi cheesecake muffini imali savršeni okus i podatnu teksturu važno je krem sir i mascarpone sir ostaviti da dosegnu sobnu temeperaturu prije nego što ih pomiješate s drugim sastojcima.



Za muffine koristite zrele banane – one će slastici podariti prirodnu slatkoću i nevjerojatnu sočnost.

Cheesecake muffne s borovnicama i bananama možete poslužiti za droučak, međuobrok ili kao desert.

Cheesecake muffini s borovnicama i bananama - sastojci: 300 g glatkog brašna

225 g mascarpone sira

200 g smeđeg šećera

150 g svježih borovnica

125 ml punomasnog mlijeka

115 g krem sira

3 zrelih banana

2 velika jaja

2 čajne žličice praška za pecivo

1 čajna žličica ekstrakta vanilije

1 čajna žličica mljevenog cimeta

¼ čajne žličice sode bikarbone

prstohvat soli Cheesecake muffini s borovnicama i bananama - priprema: Zagrijte pećnicu na 180 Celzijevih stupnjeva. Kalup za muffine dobro namastite i/ili obložite papirnatim košaricama za muffine. Stavite sa strane. Mascarpone sir i krem sir sa sobne temperature izmiksajte u mikseru dok ne dobijete glatku kremu. Dodajte i zrele banane, jaja, mlijeko, smeđi šećer i ekstrakt vanilije i nastavite miksati dok se sastojci ne povežu. U drugoj zdjeli pomiješajte suhe sastojke: brašno, prašak za pecivo, sodu bikarbonu, sol i cimet. Suhe sastojke dodajte mokrim sastojcima – miješajte dok se sastojci ne sljube, ali nemojte pretjerivati da tijesto ostane mekano. U smjesu dodajte svježe borovnice, pa je podijelite na manje porcije i stavite u pripremljeni kalup za muffine. Pecite muffine u prethodno zagrijanoj pećnici oko 20 do 25 minuta, odnosno dok nisu pečeni do kraja. Provjerite čačkalicom jesu li muffini pečeni prije nego što ih izvadite iz pećnice. Ohladite prije posluživanja. Dobar tek!

