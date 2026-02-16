Brokula je povrće iz porodice kupusnjača koje obiluje nutrijentima - sadrži vitamin A i C, B5, B6, kalcij, magnezij, željezo, fosfor i kalij. U 100 grama proizvoda nalazi se tek oko 35 kalorija. Istovremeno, riječ je o povrću koje učinkovito smanjuje upale u tijelu i snaži imunitet.

Brokula se može pripremiti na razne način - kuhati na pari, dodati u juhe i variva, pržiti na ulju, peći u pećnici...Ako tražite sastojak koji će baš uvijek poboljšati njezin okus, onda je chili crisp najbolje rješenje.

Chili crisp ili u prijevodu na hrvatski hrskavi čili (u ulju) pikantan je i aromatičan začin kineskog porijekla. Riječ je o ulju koje se aromatizira s komadićima čili pahuljica, ali i uz dodatak drugih sastojaka poput češnjaka i nekih začina.

Chilli crisp ili hrskavi čili u ulju (Foto: Shutterstock)

Možete ga kupiti već gotovog u specijaliziranim trgovinama azijske hrane, ali ga i samostalno pripremiti kod kuće po ovom receptu.

Chili crisp i brokula su savršeni par bez obzira koji oblik termičke obrade odabrali – kuhanje, pečenje ili prženje. Dovoljno je dodati žličicu chli crispa kuhanoj brokuli, a da biste joj maksimalno transformirali okus. Hrskavi čili ne daje ovome povrću samo ugodnu pikantnost, nego i slast.

Chili crisp savršeno se slaže sa svim vrstama povrća - od mladog krumpira i mrkve do gljiva i tikvica. Možete ga upotrijebiti kao i bilo koji drugi ljuti umak, a posebno će se dobro sljubiti s nasjeckanim vlascem, sezamom, đumbirom, sitno nasjeckanim češnjakom, limetom i kikirikijem.

Dodajte ga pečenim jajima, kuhanoj riži i tjestenini. Stavite ga u sendvič, na pizzu ili pečeni odrezak. Možete ga upotrijebiti i za slatka jela – lijepo sa slaže s čokoladnim desertima i voćnim džemovima.

9 čudesnih namirnica koje bismo trebali jesti svaki dan +4