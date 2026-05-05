Friteza na vrući zrak je postala popularni kućanski aparat koji nam omogućava da u kraćam vremenu pripremimo omiljena jela. U njoj se može ispeći čak i ukusni mesni odrezak. Dakako, ništa ne može zamijeniti okus dobro mariniranog mesa pečenog na roštilju, ali ako trebate brzinsku verziju pečenog odreska, poslužiti se možete malim trikom.

Marinirani odrezak stavite u air fryer i ispecite ga skoro do kraja – temperatura i vrijeme pečenja ovisit će o vrsti i debljini odreska, ali i modelu vaše friteze na vrući zrak. Netom prije kraja termičke obrade izvadite odrezak iz friteze i prebacite ga na vruću tavu.

Odrezak dovršite u vrlo vrućoj tavi na štednjaku -zapecite ga oko pola minute do jedne minute sa svake strane.

Ovo se naziva reverse sear ili obrnuti način pečenja - gdje se hrskava karamelizirana korica dobiva na kraju obrade. Tehnika je ta postala popularna u metodama kuhanja poput sous videa kod koje se meso termički obrađuje u vodenoj kupelji, a potom zapeče na tavi.

Upravo joj završno pečenje na tavi daje onu savršenu teksturu i slast, koja se ne može postići u air fryjeru.

Ako niste sigurni kad bi meso trebali izvaditi iz friteze za vrući zrak, poslužite se kuhinjskim termometrom. Zabodite ga u najdeblji dio mesa i provjerite temperaturu prije nego što ga izvadite van. Ovdje možete provjeriti koja je idealna temperatura pečenja za svaku vrstu mesa.

U međuvremenu zagrijte nešto biljnog ulja na tavi na štednjaku - najbolje rezultate dobit ćete ako se poslužite posuđem koje podnosi visoke temperature poput tave od lijevanog željeza. Prebacite meso u vruću tavu i kratko ga zapecite sa svake strane. Po želji možete staviti i kuhinjski uteg na odrezak kako biste bili sigurni da ćete postići idealnu karameliziranu koricu.

Na kraju dodajte komadić maslaca za bogatiji okus mesa – i to je sva mudrost. Odrezak pustite da odmori par minuta kako bi se stabilizirali sokovi u njemu, a potom ga narežite i poslužite. Dobar tek!

