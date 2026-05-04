Artičoke su uglanom zanemarene na našim stolovima, iako se ubrajaju među najzdravije povrće koje možemo uključiti u prehranu. Njihov specifičan okus i pomalo neobičan izgled, kao i vjerojatno to što mnogi nemaju pojma kako ih pripremiti razlozi su zašto ih izbjegavamo, ali zbog njihove nutritivne vrijednosti i pozitivnih učinaka na zdravlje to bismo itekako trebali promijeniti.

Artičoke su superhrana

Artičoke su bogate antioksidansima koji pomažu u borbi protiv slobodnih radikala, čime se smanjuje rizik od kroničnih bolesti i usporava starenje organizma. Posebno su poznate po blagotvornom djelovanju na jetru – sadrže cinarin koji potiče proizvodnju žuči i olakšava probavu, osobito masne hrane.

Osim toga, artičoke su izvrstan izvor vlakana, što ih čini odličnim saveznikom za zdravlje probavnog sustava. Doprinose osjećaju sitosti i mogu pomoći u regulaciji tjelesne težine. Također pozitivno djeluju na razinu kolesterola, smanjujući LDL i povećavajući HDL, čime štite zdravlje srca.

... ali što su zapravo?

Artičoka je zapravo cvjetni pupoljak biljke iz porodice glavočika. Ima zeleni ili ljubičasti, slojeviti izgled – sastoji se od čvrsto složenih listova koji se postupno otvaraju prema vrhu. Ako se ne uberu na vrijeme, pupoljci procvjetaju u prekrasan ljubičasti cvijet.

Biljka artičoke raste kao višegodišnja kultura, najčešće u mediteranskom podneblju. Može narasti i do dva metra visine i ima velike, nazubljene listove. Najbolje uspijeva na sunčanim položajima i u dobro dreniranom tlu, a bere se prije nego što se cvijet potpuno razvije.

I kako ih pripremiti?

Priprema artičoka može djelovati komplicirano, ali uz malo prakse postaje vrlo jednostavna. Prvo je potrebno odstraniti tvrde vanjske listove koji su tamniji i žilaviji. Zatim se odreže gornji dio (vrh) artičoke, kao i stabljika.

Nakon toga slijedi najvažniji dio – uklanjanje takozvane “brade” (dlačica) u središtu - ona nije jestiva. Do nje se dolazi kada se uklone unutarnji, mekši listovi. Ono što ostaje jest srce artičoke, najcjenjeniji i najukusniji dio.

Važno je napomenuti da artičoke brzo oksidiraju i potamne nakon rezanja, pa ih je preporučljivo odmah staviti u vodu s limunovim sokom ili ih njime premazati.

