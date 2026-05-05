Galerija 6 6 6 6 Ako tražite ideju za izlet koji nudi mir, bujnu, sasvim posebnu prirodu oblikovanu rijekom i autentičan doživljaj djelića Hrvatske - baš onakav kakav je bio nekad, posjet Parku prirode Lonjsko polje će vas oduševiti. Prostire se uz srednji tok rijeke Save, otprilike 70-ak kilometara jugoistočno od Zagreba, što ga čini idealnim za jednodnevni ili vikend bijeg iz grada.

PP Lonjsko polje pruža se uz lijevu obalu Save, u dužini od oko stotinu kilometara. Cijelo područje je izrazito nizinsko, a određuje ga izlijevanje i plavljenje rijeke što stvara jedinstven krajolik i utječe na zivot svih ovdašnjih stanovnika – i biljaka, i životinja, i naravno – ljudi.

Svake se godine Sava i njezini pritoci izlijevaju se u Lonjsko, Mokro i Poganovo polje i čine ovaj kraj jednim od najvažnijih i najbolje očuvanih poplavnih područja u Europi s jedinstvenom riznicom biološke raznolikosti.

Poplavne šume hrasta lužnjaka i poljskog jasena smatraju se jednim od najvrjednijih europskih šumskih ekosustava, a kada se voda povuče, ostaju golemi vlažni travnjaci na kojima i danas možete vidjeti tradicijsko pašarenje - stoka se slobodno kreće velikim zajedničkim pašnjacima, što ćete u današnje vrijeme još rijetko gdje sresti.

Ornitolozi bi vam o Parku napričali mnogo toga jer se ondje nalazi više od dvije trećine ukupne ptičje populacije neše zemlje. Osim toga, Lonjsko polje ima iznimnu ulogu u mrijestu riječne ribe u cijelom dunavskom slijevu. Ekosustav ovoga kraja, oblikovan stoljetnim suživotom ljudi i rijeke, poseban je po mozaik šumu, livada, voda i tradicionalnih naselja.

Ljudi na ovom području stoljećima žive u skladu s prirodnim ritmom. Posebnu vrijednost Parka čine i sela koja se nalaze unutar njegova područja. Ukupno ih je četrnaest, među kojima su Čigoč - poznat i kao Europsko selo roda, Krapje, Mužilovčica, Osekovo, Lonja i Jasenovac. Ponose se svojom očuvanom tradicijskom drvenom arhitekturom, kuće su građene uglavnom od hrasta, i predstavljaju važan dio kulturnog krajolika srednje Posavine.

Ako posjećujete Lonjsko polje njegovu raskošnu prirodu možete doživjeti na više načina - pješice, biciklom, kanuom, vožnjom električnim vozilima ili turističkim vlakićem, a jedan od najposebnijih doživljaja plovidba je čamcima na solarni pogon po rukavcima Save. S uređenih vidikovaca u Osekovu, Čigoču i Repušnici požete promatrati tradicionalno pašarenje na nepreglednim pašnjacima.

Ako niste od samostalnog istraživanja, Posjetiteljski centri u Krapju, Čigoču, Osekovu i Repušnici nude organizirane šetnje, edukativne programe i zanimljive interpretacijske sadržaje. U Krapju se nalazi i ornitološki rezervat Krapje đol, a iz Repušnice se zaputite u šetnju kroz polja do izletišta Vrbačinec.

Nakon dana u prirodi, trebali biste kušati tradicionalna jela Posavine i Moslavine u nekom od lokalnih restorana i domaćinstava. Kuhinja ovog kraja temelji se na jednostavnim, lokalnim receptima koji se prenose generacijama, a ju su snažno povezana s ruralnom tradicijom i, naravno, sezonskim namirnicama.

Ulaz u park i osnovni posjetiteljski sadržaji dostupni su po pristupačnim cijenama, dnevne ulaznice za odrasle stoje pet eura, a za djecu oko jednog eura. Vikend programi s organiziranim aktivnostima poput šetnji, vožnji čamcem i obilazaka centara iznose dvanaest eura. Vožnja čamcem na solarni pogon i druge posebne aktivnosti kreću se u rasponu od oko deset do šezdeset eura, ovisno o trajanju i programu. Najam bicikala i e-bicikala stoji između deset i pedeset eura, dok je najam kanua oko deset eura.

