Postoje vikendi koje planirate tjednima i oni koji se dogode gotovo spontano, ali ispadnu bolje nego što si očekivao. Dubrovačka rivijera spada u ovu drugu kategoriju, dovoljno blizu za kratak bijeg, a opet s dozom luksuza koja daje osjećaj pravog odmora.

Ako tražite upravo takav scenarij, Sheraton Dubrovnik Riviera Hotel 5* u Srebrenom nudi kombinaciju komfora i lokacije koju je teško promašiti. Smješten tik uz more, a na nekoliko minuta od Dubrovnika, funkcionira kao baza iz koje možete birati hoćete li dan provesti u hotelu ili lagano skoknuti do grada.

Ponuda dostupna na portalu Crno jaje uključuje dva noćenja s polupansionom za dvije osobe, uz boravak djeteta do 6 godina gratis, po cijeni od 309 eura. U cijenu su uključeni i wellness & spa sadržaji, poklon dobrodošlice te parking, što znači da vam većina stvari ostaje riješena bez dodatnih troškova i planiranja.

Glavni adut ovog hotela je Shine Spa, prostor veći od 1500 kvadrata u kojem se lako izgubi osjećaj za vrijeme. Kombinacija unutarnjih i vanjskih bazena, sauna i whirlpoola daje vam dovoljno opcija da dan provedete u vlastitom ritmu, bez potrebe da išta posebno organizirate. Ako poželite, možete ubaciti i masažu ili tretman, ali i bez toga imate kompletan spa-doživljaj.

Sobe su prostrane i funkcionalne, s fokusom na udobnost, što je zapravo ključ za ovakav tip odmora. Nema pretjerivanja, ali ima sve što treba da se stvarno odmorite. A kad vam se ide van, Dubrovnik je praktički pred vratima.

Stari grad Dubrovnik uvijek je dobra ideja, čak i ako ste ondje već bili. Šetnja Stradunom, krug po zidinama ili jednostavno kava s pogledom na more, sve funkcionira možda čak i puno bolje izvan glavne sezone. Ljubitelji serije "Igre prijestolja" prepoznat će brojne lokacije jer je Dubrovnik poslužio kao kulisa za King's Landing, pa se grad može doživjeti i iz tog filmskog kuta. Ako vam se ne ide u gužvu starog grada, tu su i Cavtat, šetnice uz more u Srebrenom i Mlini, kao i izleti na Lokrum ili čak kratki bijeg na Pelješac.

Do Dubrovnika iz Zagreba možete doći na više načina, avionom ste u Dubrovniku za manje od sat vremena, dok vožnja automobilom traje oko šest sati iz Zagreba i ima svoju draž, posebno ako vam nije problem pretvoriti put u mini road trip uz stajanja na obali.

Za više informacija o ovoj ponudi i sličnim opcijama provjerite aktualnu ponudu na portalu Crno jaje.

Je li ovo najljepša slovenska cesta: 37 kilometara kroz nestvarne alpske prizore Dežele +1