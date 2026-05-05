Galerija 8 8 8 8 Nedaleko od Visokog u BiH postoji land art park inspiriran Van Goghovom "Zvjezdanom noći". Visočak Halim Zukić u pet je godina sam napravio arboretum u kojem su korišteni isključivo prirodni materijali, a najveća je intervencija sadnja bilja i drveća koje oblikom prati slavni predložak.

Zukić je na ideju došao promatrajući spiralne tragove traktorskih guma u zemlji koji su ga podsjetili Van Goghovo i odlučio ga je rekreirati na površini od 70 hrktara “tehnikom” lavande, kadulje, pelina i kamilice. U parku su uređene i staze i napravljeno je 12 jezeraca koja se prirodno filtriraju.

Boris Trogrančić, fotograf koji redovito s nama dijeli skrivene ljepote Bosne i Hercegovine, Zvjezdanu je noć posjetio u jesen prošle godine, kada je primijetio da “poseban utisak ostavlja činjenica da je cijeli krajolik osmišljen kao svojevrsna živa slika, pejzaž koji se stalno mijenja, raste i razvija, baš kao i emocije onih koji ga posjete.” Vratio se sada u proljeće s novim fotomaterijalom i sasvom novim dojmom... baš kao što je autor i zamislio da bi ovaj land art trebalo doživljavati.

“Zvjezdana noć kod Visokog početkom maja diše u ritmu proljeća. Dominiraju svježe zelene nijanse, blagi oblici terena i osjećaj da se priroda tek zagrijava za svoj puni spektakl,” započinje uz svoj slikovni izvještaj Boris.

“Danas sam ovdje bio s ocem, bez žurbe i bez plana, više da osjetimo prostor nego da ga samo prođemo. Na jednom od brežuljaka smo sjeli na kafu, okruženi tišinom i pogledom koji se širi u svim smjerovima. Bilo je tek nekoliko posjetilaca, taman toliko da ne naruše mir, dok su se u pozadini mogli vidjeti radnici kako strpljivo uređuju svaki detalj ovog mjesta.

Za mene kao fotografa, ovakvi trenuci imaju posebnu vrijednost. Svjetlo je naglašavalo teksture trave i blage linije pejzaža, a diskretni cvjetovi i tek probuđena lavanda davali su kadrovima finu, prirodnu dinamiku. Jezera su bila gotovo nepomična, hvatajući nebo i stvarajući osjećaj dubine u svakom kadru.

Poslije šetnje, kratki predah u restoranu unutar kompleksa bio je savršen završetak. U hladu drveća, uz mirise cvijeća i bilja koji se šire zrakom, kafa i kolač dobili su neku dodatnu dimenziju. Nije to bio samo odmor, nego dio cjelokupnog doživljaja.

Ovo mjesto u proljeće ne pokušava impresionirati snagom boja, nego osjećajem. Sve je smireno, otvoreno i iskreno. Tek se na ljeto čekaju intenzivne boje velikog polja lavande.”

A mi ne možemo dočekati vidjeti sve to i u ljeto, okom i objektivom Borisa Trogrančića.

