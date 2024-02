Cijenom pristupačno, carsko meso ili svinjska potrbušina itekako je zahvalna namirnica, bilo da želite pripremiti fini ručak ili nahraniti puno ljudi. Naglo pečeno na roštilju ili u tavi, smotano u roladu ili iz pećnice, s hrskavom koricom, carsko meso priprema se na bezbroj načina. Jednako omiljena u tradicionalnim receptima, kao i u azijskim ili pak američkim, svinjsku potrbušinu voli cijeli svijet.

Da biste kupili dobar komad mesa, ne trebate biti znalac, ali obratite pozornost na zdravu ružičastu nijansu. Želite li dobiti finu, hrskavu koricu ne morate se bojati bijelog sloja masnoće koji će se istopiti u pucketavu divotu. Ako je boja mesa sivkasta, žućkasta ili smećkasta, izbjegavajte kupovinu takve namirnice.

Carsko meso ima čvrstu kožu pa ako recept traži da je skinete, učinite to pažljivo, oštrim nožem, ili upitajte mesara da to učini umjesto vas. Nakon kupnje čuvajte meso na 5 °C ili nižoj temperaturi u hladnjaku do 2 dana ili 4 do 6 mjeseci u zamrzivaču na -18 °C.

Uz dodatak začina

Kako bi potrbušina bila ukusnija, 24 sata prije pripreme možete vilicom izbockati masnoću pa utrljati sol, papar ili mješavinu začina koja će dati finu aromu. Također, dodati možete i ulja kako bi se začini bolje rasporedili i primili. Prilikom odabira začina slobodno budite kreativni i eksperimentirajte prema želji, a meso potom ostavite u hladnjaku preko noći da upije mirise. Isprobati možete začinsku pastu od komorača, papra u zrnu, češnjaka i majčine dušice.

Sporo ili polako?

Svinjska potrbušina ima visok udio masti, što je čini dobrim komadom mesa za sporo kuhanje: masnoća će se postupno topiti, meso će ostati sočno, a korica hrskava. Carsko meso možete i polako pirjati, kao i peći na naglo na roštilju.

Koja temperatura?

Recepti za pečenje carskog mesa obično traže oko dva sata na 160 ili 180 Celzijevih stupnjeva pa narednih pola sata na višoj temperaturi (180-200 stupnjeva). Drugi recepti predlažu da meso najprije pečete na višoj temperaturi, ali u svakom slučaju postići ćete dobre rezultate. Ako kožica nije dovoljno hrskava, možete meso na kraju kratko zapeći ispod rešetke, ali pazite da ne zagori.

Na ražnju

Carsko meso možete ispeći na ražnju: dan do dva prije pripreme meso se natrlja solju pa stavlja u uljnu marinadu od mrkve, luka, češnjaka, ružmarina, lovorova lista i papra. Meso se zatim probode s dvije kuke koje se stavljaju na ražanj. Vatra se treba naložiti na udaljenosti od oko 40 centimetara do pola metra. Kako pripremiti meso na takav način, pogledajte ovdje.

Pirjana riža sa svinjetinom

Tajvanska pirjana riža sa svinjetinom, ili lu rou fan, popularan je specijalitet koji ondje diljem zemlje možete pronaći na uličnim štandovima, a priprema se i u restoranima, kao i kod kuće. Kockice svinjske potrbušine pirjaju se u pikantnom umaku dok ne omekšaju, a često poslužuju s kuhanim jajima i korijandrom. Recept potražite ovdje.

Carsko meso s povrćem iz pećnice

José Pizarro, poznati španjolski chef, donosi recept za carsko meso u kojem će uživati ljubitelji mekog mesa i umaka kojem ne nedostaje okusa. Za ovo jelo trebat će vam i špinat ili neko drugo povrće, poput crvenog kupusa. José Pizarro na listi sastojaka preporučuje i manzanilla sherry – suho vino izraženih kiselina i mineralnosti, kao i kestene koji odlično pašu uz svinjetinu. Jelo poslužite uz pire od krumpira ili cvjetače - ili rižu. Ovdje je i recept.

Hrskavo carsko meso chicharron

Hrskavo carsko meso

Hrskava pržena svinjska potrbušina popularno je jelo u mnogim zemljama španjolskog govornog područja. U Dominikanskoj Republici naziva se chicharron, a priprema podrazumijeva kuhanje carskog mesa u vodi sa začinima, a potom i prženje u ulju. Ovdje kliknite za recept.

Dvaput kuhana svinjetina

Dvaput kuhana svinjetina ili hui guo rou sečuanski je specijalitet za carsko meso koji obožava cijeli svijet jer je jednostavna za pripremu i nevjerojatno ukusna. Carsko meso najprije se skuha pa zatim reže na tanke komade i prži u woku s povrćem i začinima, a poslužuje se uz rižu ili tjesteninu.

