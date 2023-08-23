Galerija 2 2 2 2

Predivni Hvar - otok lavande, palmi i agava, limuna i naranči, veličanstvenih tvrđava i palača, uglačanih kamenih uličica i trgova - u svojem morskom dvorištu ima razigrane otoke neobičnog naziva.

Pakleni otoci skupina su otočića ispred Hvara koji ga štite ga od otvorenog mora i valova. Nemaju nikakve veze s paklom, ali naziv „rajski“ itekako bi im pristajao. Ime su dobili po paklini - borovoj smoli kojom su se premazivali brodovi i čamci. Skrivene uvale, predivne plaže, tirkizno more i mirisno mediteransko bilje uvukli su se u srca ronioca, nautičara i zaljubljenika u prirodu. Među kupačima omiljen je Jerolim, Marinkovac najviše vole ljubitelji koktela i dnevnog chillanja, a nautičarima je najdraži Sveti Klement.

Hvarski škoji, kako se lokalno nazivaju broje i dva otočića istog imena (Borovac) te otočiće: Dobri, Gojca, Paržanj, Planikovac, Pokonji dol, Stambedar, Travna, Vlaka, Vodnjak Mali i Vodnjak Veli; uz njih je i Gališnik, koji leži na ulazu u luku grada Hvara. Najzapadnija točka arhipelaga se nalazi na otočiću Veli Vodnjak, a najistočnija točka na otočiću Pokonji Dol.

Najsjevernija točka arhipelaga se nalazi na rtu Močiguzica na otoku Svetom Klementu, dok se najjužnija točka nalazi na otočiću Stambedru.

Na Paklenim otocima pronaći ćete i nekoliko svjetionika; nalaze se na rtu Klobuk, na otočiću Veli Vodnjak, Svetom Jerolimu, Pokonjem Dolu i Gališniku, kao i na hridi Baba pred ulazom u palmižansku marinu. Na Paklenskim otocima svatko može pronaći nešto za sebe – bilo da uživate u hipnotičkom zvuku zrikavaca ili ljetnim koktelima i vrhunskoj hrani.

Pakleni otoci - 3 (Foto: Shutterstock)

Istraživanje Svetog Klementa

Pakleni otoci, pogotovo Sveti Klement, gusto su obrasli vegetacijom. Dijelom je to borova šuma, no najvećim dijelom pronaći ćete makiju česmine, mirte, pelina i smrče. Sveti Klement, najveći među Paklenim otocima nekoć se zvao Veliki otok. Omiljen je među nautičarima jer ima marinu koja je zaštićena od valova i vjetrova, ali i brojne uvalice u kojima se može usidriti.

Na otoku je pronađen i izvor vode koji je bio od ogromne važnosti za otočane koji su je ondje crpili stoljećima, a neka od povijesnih blaga su i ostaci rimske vile u uvali Solinama, crkvica sv. Klementa (zaštitnika mornara) te prapovijesni grobovi (grobne gomile) razasute po otoku. Na Svetom Klementu smjestila su se tri naselja: Momića polje, Vlaka i Palmižana od kojih vode razgranate staze i puteljci.

Planinarska staza koja povezuje uvalu Palmižanu sa naseljima Vlaka i Momić Polje uređena je i označena. U prvom dijelu prolazi kroz botanički vrt obitelji Meneghello, a zatim kroz nisku makiju do naselja Vlaka. Krenete li dalje, preko Momić polja, stići ćete do najviše točke Paklenih otoka - vrha Vela glava od 94 metra.

Na otoku se nalaze i sjajni restorani u kojima ćete pronaći specijalitete kreativne mediteranske kuhinje. Najpopularnija plaže smjestile se u uvalama Vinogradišće i Taršče, ali prelijepe šljunčane, pješčane i stjenovite plaže pronaći ćete duž otoka. Na Palmižani jedan je dio plaže rezerviran za nudiste. Uvala Vlaka, gdje se nalazi crkva Sv. Klementa osobito je popularna na dan Sv. Klementa koji se obilježava zadnje nedjelje u srpnju.

Uživancija na Marinkovcu

Nekoć najuzbudljiviji od Paklenih otoka, Marinkovac je stavio na pauzu partijanje po kojem je bio poznat, ali i lijepe plaže i dnevna uživancija su i dalje tu.

Organiziranim prijevozom brodovima možete doći do Stipanske u Carpe Diem Beach kako biste se opustili uz koktele i vrhunska pića. Klub na plaži tijekom dana nudi ležaljke, piće i hranu, ali imajte na umu da cijene nisu bagatelne.

Želite li malo bolje upoznati Marinkovac možete krenuti prema pješčano-šljunčanoj plaži Milni okruženoj šumom ili pak istražiti uvalu Tri Grede.

Predivne plaže Jerolima

Na sjevernoj i južnoj strani Jerolima pronaći ćete dvije šljunčane plaže, a na zapadnoj strani otoka nalaze se ravne stijene koje se spuštaju u tirkizno more.

Ovaj je otočić omiljen među kupačima kojima je najljepše plivati bez ičega na sebi zbog čega je itekako poznat u nudističkim krugovima. Tome je pridonio i CNN koji je svojedobno proglasio plažu na Jerolimu jednom od 15 najboljih mjesta na svijetu za naturističko kupanje.

Jerolim je opremljen tuševima, ležaljkama i suncobranima, ali poželite li se sakriti od ljudi, na raspolaganju vam je i divlja strana otoka.

