Stjenovite, pješčane, šljunčane, divlje ili s pregršt sadržaja, Hrvatska ima plaže za svačiji ukus, a ovoga puta donosimo neke od najpopularnijih za ljubitelje pijeska – od sjevera do juga Lijepe Naše.

Sakarun, Dugi otok

Plaža Sakarun na sjeverozapadnom dijelu Dugog otoka skrivena je u jedinoj uvali koja "kvari" ravnu crtu njegove pučinske obale. Ubraja se među najpoznatije prirodne plaže u Hrvatskoj, a prepoznatljiva je po bijelom šljunku, tirkiznom moru i očuvanoj prirodi koja je okružuje.

Zbog dramatičnih kontrasta i čudesnih boja često se uspoređuje s egzotičnim plažama i nosi nadimak "Hrvatski Havaji". Više o Sakarunu doznajte ovdje.

Plaža Sakarun - 3 (Foto: Shutterstock)

Rajska plaža, Rab

Lopar, mjesto na sjeveru otoka Raba , zapravo je poluotok na otoku. Nizak je, zelen i pješčan pa izgleda kao da ga je netko zalijepio na stjenovit otok-domaćin. Mirisna loparska šuma u kojoj rastu borovi, mirte i crnike seže sve do mora u čak 22 slikovite uvale.

Rajska plaža sigurno je najpoznatija ne samo loparska nego i rapska plaža. Duga kilometar i pol, rapska ljepotica doista izgleda impresivno pa je zato često uvrštena i na razne popise najljepših jadranskih i svjetskih plaža.

Nin (Foto: Shutterstock)

Kraljičina plaža, Nin

Najduža pješčana plaža u Hrvatskoj nalazi se u Ninu, a u njenoj je ljepoti, priča se, uživala i hrvatska kraljica Jelena. Ninske pješčane plaže duge su osam kilometara, a Kraljičina je najveća.

Čak tri kilometra sitnog pijeska oduševilo je stoljećima kasnije i reportere Travel Channela koji su Kraljičinu plažu proglasili jednom od najljepših plaža na svijetu, ali osim po ljepoti, poznata je i po – ljekovitom blatu do kojeg ćete lako doći, ako malo odgrnte pijesak u plićaku.

Lopud (Foto: Shutterstock)

Šunj, Lopud

Glavna lopudska atrakcija j e plaža Šunj – jedna od najljepših pješčanih plaža na Jadranu, do koje možete doći pješice kroz borovu šumu ili na golf-autiću - glavnom prijevoznom sredstvu na otoku. Vožnja do Šunja traje desetak minuta. Plaža se smjestila ispod park-šume s pješačkim stazama.

Mještani znaju da ondje treba biti jako oprezan jer je šunjsko sunce iznimno jako, a na plaži nema sjenovitih dijelova. Plićak je dugačak, pa ćete trebati hodati oko sto metara kako biste mogli zaplivati u čistom i toplom moru.

Bok, Susak

Pijesak, trstika, tišina, mir i kristalno čisto more čine Susak idealnom destinacijom za odmor. Ali onaj pravi odmor, bez buke i previše turista. Uvala Bok jedna je od najljepših na otoku i krasi je plitko, pijeskom prekriveno morsko dno.

Ondje nema kafića, niti ikakvih sadržaja pa je mudro ponijeti hranu i piće sa sobom. Plaža Bok je udaljena je svega 15-tak minuta hoda od naselja Donjeg i Gornjeg sela, a osim pješice do plaže možete doći i brodom s kojeg će se pružati prekrasan pogled na netaknutu obalu.

Vela Pržina, Lumbarda

Okružena morem i vinogradima, Vela Pržina najveća je pješčana plaža na Korčuli koja zahvaljujući svojem položaju, koji je štiti od sjevernih vjetrova, omiljeno mjesto za kupanje i izvan sezone. Ondje ćete moći unajmiti ležaljke i suncobrane, pronaći mjesto za parkirati auto, popiti kavu i nešto pojesti. Vela Pržina je jedna od omiljenih plaža na otoku pa se ljeti savjetuje da dođete što ranije kada nema toliko gužve.

Korčula (Foto: Zvonimir Barisin/Cropix)

Bijeca, Medulin

Medulinska rivijera prava je mala riznica plaža i otočića koji se nižu uz obalu. Najpoznatija je pješčana ljepotica Bijeca, duga više od kilometra. More ovdje ulazi polako i nježno, pa je savršena za obitelji s djecom. Na Bijeci možete iznajmiti ležaljku i suncobran, prepustiti se suncu i zvuku valova. Ovdje stvarno možete provesti cijeli dan bez brige – a ako poželite nešto pojesti ili popiti, Medulin je odmah tu, pun restorana, trgovina i barova.

Bačvice

Bačvice su splitski dnevni boravak i nezaobilazno mjesto za sve ljubitelje picigina. Ova pješčana plaža u samom srcu grada, otvorena još davne 1919., već je stoljećima omiljena oaza za kupanje i druženje. Bačvice su smještene tik do gradske luke, a mogu ugostiti i preko deset tisuća kupača.

Saplunara, Mljet

Mljet, našumovitiji hrvatski otok krije brojne ljepote, a jedna od njih (reći će ljubitelji pijeska) je plaža Saplunara koja se smjestila na jugoistočnoj strani otoka. Uvala dugačka oko jedan kilometar dijeli se na dvije plaže: Malu i Veliku Saplunaru, iza kojih je mirisna borova šuma koja pruža prirodnu hladovinu i zaštitu od sunca. Više o Mljetu doznajte ovdje.

Slanica Murter (Foto: Shutterstock)

Slanica, Murter

Plaža Slanica na Murteru idealna je za ljubitelje pijeska i ljetnih aktivnosti – od najma pedalina, kajaka i SUP-ova do adrenalinskih opcija poput jet-skija. Za najmlađe su dostupni trampolini, vodeni tobogani i aquapark. Plaža ima i šetnicu koja se proteže uz samu obalu, idealnu za lagane šetnje ili vožnju biciklom. Više o Slanici doznajte ovdje.

