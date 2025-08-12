Galerija 5 5 5 5 Ovo mjesto je spektakularno, savršeno za uživanje na hrvatskom otoku – tako diskretno da će vam trebati GPS koordinate za lociranje i čvrsta noga na kočnici za spuštanje do kuće, samo je jedan od oduševljenih komentara na Airbnb-u za Kuću od soli.



Kuća od soli je šarmantna smještajna jedinica od 30 kvadrata u naselju Ćunski na Lošinju , a koja se nalazi svega deset metara od mora.

Prvi red do mora (Foto: Airbnb.com)

Pozicionirana je na izoliranom mjestu – daleko od prvih susjeda – pa se nameće kao sjajan izbor za sve one koji na odmoru žele uživati u miru i tišini.

Blizu kuće je plaža s prekrasnim pogledom na plavetnilo Jadrana . Možete uživati i u vrtu te prostranoj terasi s vanjskom kuhinjom i roštiljem na kojoj možete pripremati ukusna jela od domaćih namirnica.

Pogled iz kuće je spektakl (Foto: Airbnb.com)

Kuća od soli ima jednu spavaću sobu i dnevni boravak s kaučom na razvlačenje za maksimalni smještaj dvije osobe. Na raspolaganju vam je i kuhinja s hladnjakom i štednjakom te kupaonica s tuš kabinom.

U jeku sezonu uvijek je puna, što potvrđuje i podaci na platformi Airbnb-u preko koje se iznajmljuje. U ranu jesen, pak, u njoj možete odsjesti za 200 eura na noć.

Kućica je okružena stablima i cvijećem (Foto: Airbnb.com)

Kako izgleda kuća od soli na Lošinju i što sve nudi provjerite u fotogaleriji na početku teksta.

