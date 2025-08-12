Galerija 1 1 1 1 Na tek nekoliko kilometara zapadno od Stona smjestilo se Prapratno, jedna od najljepših uvala na Pelješcu koju je prepoznao i poljski Travelist. Portal za putovanja izdvojio je Prapratno kao jednu od najboljih plaža u Lijepoj Našoj.

Mirisi borova, zvuk valova, dah maestrala i pijesak pod nogama čine predivan ugođaj, zbog kojeg je nemoguće ostati ravnodušan, a najveći adut je upravo kristalno čisto, tirkizno more.

Ali, ako ne volite gužve, možda će vam biti previše ljudi tijekom špice sezone. No kada se sve smiri i utiša, a turisti krenu prema svojim kućama, tada plave, zlatne i zelene nijanse Prapratnog dođu do izražaja. Plaža je idealna za obiteljski odmor, kako zbog dugačkog plićaka u kojem treba ponešto i hodati kroz plavetnilo dok ne izgubite tlo pod nogama.

Na raspolaganju su i pedaline, kajaci, suncobrani i ležaljke za unajmljivanje, WC, tuševi i kabine za presvlačenje, a hranu ili piće ne morate nositi sa sobom jer Prapratno ima i bar i restoran, kao i trgovinu.

Tko želi, može i zaigrati odbojku na pijesku jer je teren svima na raspolaganju. Automobil možete ostaviti na parkingu koji naplaćuje dnevnu kartu 10 eura, bez obzira koliko dugo ostajete. Imajte na umu da hlada nema pa se savjetuje ponijeti suncobran, ili ga unajmiti.

