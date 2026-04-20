Cezar salata je popularno jelo u cijelom svijetu – osmislio ju je Cesare Cardini u svojem restoranu u Meksiku dvadesetih godina prošlog stoljeća. U originalnoj recepturi se hrskava zelena salata miješala s krutonima, naribanim parmezanom i slasnim preljevom.

Umjesto zelene salate, upotrijebite kupus i napravite novu inačicu ove popularnog jela. Ne morate kupus ribati na tanke trakice, radije ih narežite na manje kocke otprilike iste veličine.

Preljev za salatu je ono što će ovome jelu dati neodoljivu sočnost i okus. Da biste ga napravili zdrobite filete inćuna iz konzerve, pomiješajte ih s majonezom, svježim limunovim sokom, Worcestershire umakom, naribanim češnjakom te nešto soli i papra.

Cezar salata s kupusom - sastojci: Za salatu: 1 manja glavica kupusa

30 g parmezana

2-3 kriške starog kruha

biljno ulje

sol i papar po želji Za preljev: 125 ml majoneze

2-3 fileta inćuna iz konzerve

1-2 žlice limunova soka

1 češanj češnjaka

½ čajne žličice Worcestershire umaka

sol i papar po želji Cezar salata s kupusom - priprema: Napravite preljev: zdrobite inćune vilicom, pomiješajte ih s majonezom, Worcestershire umakom, svježe iscijeđenim limunovom sokom, soli i paprom. U smjesu naribajte i češnjak te sve dobro promiješajte i stavite u hladnjak. U velikoj tavi zagrijte malo ulja pa na njemu prepecite kruh koji ste narezali na kocke. Pecite dok kruh ne dobije lijepu zlatno-smeđu boju. Po želji ih začinite sa nešto soli i papra i stavite sa strane. Kupus operite, očistite i listove narežite na kocke otprilike iste veličine. Stavite ih u veliku zdjelu i prelijte preko njih pola preljeve. Dobro umiješajte preljev u kupus - možete se poslužiti i rukama da ga lijepo umasirate u povrće. Preko kupusa dodajte naribani parmezan i krutone. Salatu poslužite s dodatnim preljevom. Dobar tek!

