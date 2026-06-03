Galerija 0 0 0 0 Na granici Kine i Sjeverne Koreje, više od 2100 metara iznad mora, nalazi se jezero koje izgleda kao da lebdi među oblacima. Tianchi, što na kineskom znači Nebesko jezero, ispunjava golemi vulkanski krater na vrhu planine Changbai i već stoljećima privlači znatiželjnike, znanstvenike, planinare i lovce na legende. Na prvi pogled, brojke zvuče gotovo nevjerojatno. Tianchi je najviše i najveće kinesko vulkansko jezero, a njegovo najdublje mjesto doseže čak 373 metra. To ga svrstava među najdublja planinska jezera na svijetu. Usporedbe radi, dubina od 200 metara već ulazi u dubokomorsku zonu do koje sunčeva svjetlost jedva dopire.

Još je zanimljivije ono što se ne vidi. Jezero nema pritoke. Nijedna rijeka ne ulijeva se u njega, a ipak već tisuću godina neprestano opskrbljuje okolne rijeke, jezera i potoke. Objašnjenje leži u njegovu podrijetlu. Tianchi se nalazi u kalderi aktivnog stratovulkana, a tijekom stoljeća krater su ispunili kiša, snijeg i podzemne vode.

Mistična stijena

Tianchi je nastao nakon jedne od najjačih vulkanskih erupcija zabilježenih u ljudskoj povijesti. Godine 946. planina Paektu, kako je nazivaju Korejci, eruptirala je toliko snažno da je pepeo stigao do Japana. Erupcija je iza sebe ostavila golemi krater koji se postupno pretvorio u jezero kakvo danas poznajemo. Zimi prizor izgleda potpuno drukčije.

Površina jezera zamrzne se već u prosincu, a led često ostaje sve do lipnja. No priroda nije jedini razlog zbog kojeg ljudi dolaze ovamo. Tianchi ima posebno mjesto u kineskoj, korejskoj i mandžurskoj kulturi. Planina Changbai smatra se kolijevkom mandžurskog naroda, koji je u 17. stoljeću osnovao kinesku dinastiju Qing. U lokalnim legendama pojavljuje se i stijena poznata kao Kamen koji je zakrpao nebo. Prema kineskoj mitologiji, božica Nüwa njime je nakon velike katastrofe popravila napuklo nebo. Danas stijena stoji uz obalu jezera, a mnogi je i dalje smatraju dijelom te priče.

Čudovište iz Nebeskog jezera

Ni moderna vremena nisu ostala bez mitova. Tianchi ima vlastitu verziju čudovišta iz Loch Nessa. Tijekom posljednjih desetljeća više je posjetitelja tvrdilo da je u vodi vidjelo velika nepoznata bića. Godine 2007. kineska televizijska ekipa snimila je nekoliko neobičnih objekata koji su se kretali površinom jezera, što je ponovno rasplamsalo rasprave o takozvanom čudovištu iz Tianchija. Znanstvenici nikada nisu pronašli dokaze za njegovo postojanje, ali priča se i dalje prepričava u narodu.

Jezero ima i političku dimenziju. Granica između Kine i Sjeverne Koreje prolazi njegovom sredinom pa svaka država upravlja svojom polovicom. Kada su se 2018. godine na međukorejskom summitu susreli Kim Jong-un i tadašnji južnokorejski predsjednik Moon Jae-in, upravo je Tianchi poslužio kao kulisa jednog od najzapaženijih trenutaka susreta. Moon je tada simbolično ponio bocu vode iz jezera natrag u Južnu Koreju.

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