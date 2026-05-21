Vraćanje duga nikome nije draga situacija, osim kada je u pitanju pivski dug. To je jedini oblik duga u kojem je otplaćivanje dobro i za jednu i za drugu stranu. Pa, ipak, izgleda da neki svejedno zaborave na njega. Lako je obećati nekome platiti pivo kao zahvalu za pomoć ili kao oblik isprike, a izgleda da je lako i zaboraviti na to obećanje jer je lista pivskih dužnika osvojila Hrvatsku.

Pan je s kampanjom "Dužan si pivo?" postao prava atrakcija, a ljudi su iz dana u dan prijavljivali kome duguju pivo i zbog čega. Rezultati su pokazali da se pivo duguje iz najneobičnijih razloga, ali i da ljudi s nekim imenima duguju više od drugih.

Ako vam pivo obećaju Ivan ili Marija, šanse su najmanje da ćete ga dobiti

Kralj i kraljica pivskih dugovanja su bez sumnje Ivan i Marija. Kada vam oni obećaju pivo, nemojte se nadati da ćete ga tako skoro popiti. Njihova su se imena našla na samom vrhu liste s najviše prijavljenih dugovanja.

Zbog čega sve Hrvati duguju pivo? (Foto: Carlsberg Croatia/PR)

Kad je riječ o ljudima koji svoje obećano pivo najduže čekaju, tu dominiraju Ivan i Ana. Drugim riječima, ako poznajete Ivana ili Anu, postoji dobra šansa da im dugujete rundu već neko vrijeme.

Pivo kao neslužbena valuta zahvalnosti za pomoć

Tražiti "malu" pomoć oko nečega što će trajati pet minuta, a onda završi tri sata kasnije i s upalom mišića najčešća je situacija koja će završiti famoznom rečenicom "Dužan sam ti pivo". Najviše ljudi duguje pivo jer im je netko pomogao, bilo da se radilo o nošenju kauča na četvrti kat bez lifta, košnji trave usred kolovoza ili spašavanju situacije pet minuta prije roka.

Očekivano, masovno se duguje pivo i zbog oklada u sportovima kao što su bela, pikado, nogomet ili ribolov. Tea je ipak u sportskoj kategoriji rekorderka s legendarnim statusom jer je čak 55 puta izgubila u beli. Potrajat će dok taj svoj dug vrati, a vjerojatno više nikada neće ni pokušati igrati belu.

Bez hrane kod nas nema druženja, pa nije iznenađujuće da je i ona jedan od glavnih razloga za pivske dugove. Kada nas netko nahrani ili plati ručak u restoranu, automatski nam bez razmišljanja izlijeće "Kume, dužan sam ti pivo", koje, izgleda, ostane samo na praznom obećanju. Barem tako kaže Panova lista pivskih dužnika, na kojoj se ta rečenica ponovila čak 193 puta. Čobanac, janjetina, svinjetina, ćevapi i burek su najčešće delicije koje su osvojile obećanje o rundi.

Top tri najčudnija pivska duga

Da ljudi duguju pivo iz stvarno neobičnih razloga, najbolje pokazuje ova kategorija. Priče koje se skrivaju iza ovih bizarnih situacija moraju biti dobre. U moru dugova i razloga za njih top tri najčudnija razloga za pivski dug odnose ovi:

Naš pas ponovno može kakati Treba znati i htjeti samog sebe trpjeti Napravio mi je dršku za motiku

Postoje i pivski dugovi koji nastaju iz ljubavi

Ispada da su najljepši pivski dugovi oni obiteljski. Čak 202 osobe prijavile su da duguju pivo roditeljima, a razlog? Najjednostavniji i najljepši: "Jer zbog njih postojim."

Obećana runda piva nije samo runda pića, ona je podsjetnik da imamo u životu nekoga bitnog, nekoga na koga se možemo osloniti, tko će biti tu za nas u svakoj situaciji, slušati nas i znati da su, kada im kažemo "Dugujem ti pivo", dobre šanse da to pivo nikada neće vidjeti – ali svejedno će nas voljeti.

