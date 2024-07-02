Tjestenina s tikvicama na maslacu prekrasno je kremasto jelo svilenkaste teksture koja je postignuta bez kapi vrhnja. Aromatizirana je češnjakom i bosiljkom i "podebljana" parmezanom, a tikvice, ukuhane u maslac, toliko su mekane da se tope čim ih pogledate, ne morate ih ni staviti u usta.

Ovo nevjerojatno ukusno, a jednostavno jelo gotovo je za samo 35 minuta, a možda i prije ako brzo ribate i sjeckate povrće. Parmezan možete zamijeniti pecorinom ili ribancem, a špagete možete zamijeniti i drugom tjesteninom koja vam se sviđa. A ujesen tikvice možete zamijeniti tikvama. Količina sastojaka u receptu dovoljna je za četiri porcije.

Tjestenina s tikvicama na maslacu - sastojci: 5 češnjeva češnjaka

1 ljutika

4 tikvice

60 g parmezana, pecorina ili drugog ribanog tvrdog sira po ukusu, plus za posluživanje

10 listova svježeg bosiljka

1 žlica limunova soka

115 g maslaca

2 čajne žličice soli, plus još po potrebi

crni papar, svježe mljeveni

1/4 čajne žličice pahuljica crvene paprike, po želji

340 g špageta Tjestenina s tikvicama na maslacu - priprema: U velikom loncu zakuhajte posoljenu vodu. Nasjeckajte češnjak i ljutiku. Naribajte tikvice na trake. Sitno naribajte parmezan. Tanko narežite listove svježeg bosiljka. Iscijedite limun i odvojite jednu žlicu soka. U dubljoj tavi otopite maslac na vatri srednje jačine, dodajte ljutiku i češnjak pa nakon jedne minute dodajte i tikvice, sol i pahuljice crvene paprike. Kuhajte uz povremeno miješanje oko 15 minuta, dok tekućina ne ispari, a tikvice ne omekšaju toliko da se gotovo tope. Kuhajte špagete jednu minutu manje nego što piše u uputama na pakiranju. Odvojite šalicu vode u kojoj se kuhala tjestenina pa je ocijedite. Kad su tikvice gotove, dodajte tjesteninu, 1/2 šalice vode od tjestenine i limunov sok u tavu. Kuhajte na srednjoj vatri neprestano miješajući dok se umak malo ne zgusne, 1 do 2 minute. Dodajte još vode za tjesteninu žlicu po žlicu, koliko je potrebno da postignete željenu konzistenciju umaka. Maknite s vatre, dodajte parmezan i bosiljak i promiješajte da se sve sjedini. Kušajte i po potrebi posolite i popaprite. Poslužite i po želji dodajte još parmezana.

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