Tjestenina s tikvicama na maslacu prekrasno je kremasto jelo svilenkaste teksture koja je postignuta bez kapi vrhnja. Aromatizirana je češnjakom i bosiljkom i "podebljana" parmezanom, a tikvice, ukuhane u maslac, toliko su mekane da se tope čim ih pogledate, ne morate ih ni staviti u usta.
Ovo nevjerojatno ukusno, a jednostavno jelo gotovo je za samo 35 minuta, a možda i prije ako brzo ribate i sjeckate povrće. Parmezan možete zamijeniti pecorinom ili ribancem, a špagete možete zamijeniti i drugom tjesteninom koja vam se sviđa. A ujesen tikvice možete zamijeniti tikvama. Količina sastojaka u receptu dovoljna je za četiri porcije.
Tjestenina s tikvicama na maslacu - sastojci:
- 5 češnjeva češnjaka
- 1 ljutika
- 4 tikvice
- 60 g parmezana, pecorina ili drugog ribanog tvrdog sira po ukusu, plus za posluživanje
- 10 listova svježeg bosiljka
- 1 žlica limunova soka
- 115 g maslaca
- 2 čajne žličice soli, plus još po potrebi
- crni papar, svježe mljeveni
- 1/4 čajne žličice pahuljica crvene paprike, po želji
- 340 g špageta
Tjestenina s tikvicama na maslacu - priprema:
- U velikom loncu zakuhajte posoljenu vodu.
- Nasjeckajte češnjak i ljutiku. Naribajte tikvice na trake. Sitno naribajte parmezan. Tanko narežite listove svježeg bosiljka. Iscijedite limun i odvojite jednu žlicu soka.
- U dubljoj tavi otopite maslac na vatri srednje jačine, dodajte ljutiku i češnjak pa nakon jedne minute dodajte i tikvice, sol i pahuljice crvene paprike. Kuhajte uz povremeno miješanje oko 15 minuta, dok tekućina ne ispari, a tikvice ne omekšaju toliko da se gotovo tope.
- Kuhajte špagete jednu minutu manje nego što piše u uputama na pakiranju. Odvojite šalicu vode u kojoj se kuhala tjestenina pa je ocijedite.
- Kad su tikvice gotove, dodajte tjesteninu, 1/2 šalice vode od tjestenine i limunov sok u tavu. Kuhajte na srednjoj vatri neprestano miješajući dok se umak malo ne zgusne, 1 do 2 minute. Dodajte još vode za tjesteninu žlicu po žlicu, koliko je potrebno da postignete željenu konzistenciju umaka.
- Maknite s vatre, dodajte parmezan i bosiljak i promiješajte da se sve sjedini.
- Kušajte i po potrebi posolite i popaprite.
- Poslužite i po želji dodajte još parmezana.
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