Galerija 15 15 15 15 Na Mljetu, otoku koji većina posjetitelja poznaje po prirodnim fenomenima: slanim jezerima koja su uskim kanalom povezani s otvorenim morem - postoji mjesto do kojeg većina turista nikada ne stigne. Na samom vrhu Velikog Planjka, najviše točke Nacionalnog parka Mljet, na 392 metra nadmorske visine, stoji kamena kuća koja je nekad služila vojsci, a danas prima planinare i zaljubljenike u prirodu. Među prvim gostima planinarskog doma Planka ove sezone bio je ekolog i fotograf Romeo Ibrišević.

"Do doma se s glavne ceste stiže za otprilike sat vremena hoda. S vrha se pruža prekrasan pogled prema zapadnom dijelu otoka, a izlasci i zalasci sunca su - spektakl. Ako ste na Mljetu, svakako vrijedi svratiti", otkriva Romeo.

Na Veliki Planjak nećete slučajno zalutati. Smjestio dalje od plaža i jezera te traži nešto truda da bi se do njega stiglo, ali staza je izrazito lijepa i markirana.

Planinarski dom Planka na Mljetu - 4 (Foto: Romeo Ibrišević)

Nekadašnja karaula

Kuća u kojoj je danas smješten planinarski dom početkom 20. stoljeća služila je kao vojna karaula. Godinama je stajala napuštena, a projekt obnove započeo je 2019. godine. S osobitom se pažnjom pristupalo materijalima, pazeći da su trajni i lokalni, pa ćete vidjeti i naplavine i otočki kamen.

Dom je smješten sa sjeverne strane, neposredno ispod vrha, što mu osigurava zaklon od jakog južnog vjetra te nudi pogled na Mljetski kanal i poluotok Pelješac.

Planinarski dom Planka na Mljetu - 11 (Foto: Romeo Ibrišević)

Danas se u planinarskom domu nalazi kuhinja, zajednički prostor za druženje, dvije spavaonice i dvadeset ležajeva za noćenje, a terasa je najbolje mjesto za promatranje zalaska sunca. Dom se vodom opskrbljuje iz bunara, a električnu energiju proizvode solarni paneli.

Iako je Planka otvorena tijekom sezone, prije dolaska dobro je provjeriti radno vrijeme i mogućnost noćenja.

