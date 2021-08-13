Slatkih zalogaja se ne odričemo niti za vrućih ljetnih dana. Umjesto kompliciranih recepata od mnoštva sastojaka tada su nam draži osvježavajući i jednostavni deserti bez previše filozofije.



Poput ove brzopotezne verzije finog moussea od limuna koji se radi od samo tri sastojka i ne uključuje sirova jaja.



Riječ je o receptu kojeg mogu svladati i najveći amateri u kuhinji. Najteži dio, pak, u cijelom postupku jest čekanje da se mousse ohladi u hladnjaku.

Mousse od limuna - sastojci: 250 ml vrhnja za šlag

230 ml bijele čokolade

80 ml svježe iscijeđenog limunova soka Mousse od limuna - priprema: Natrgajte bijelu čokoladu na manje dijelove, stavite u vatrostalnu posudu i otopite u mikrovalnoj pećnici. U rastopljenu smjesu dodajte svježe iscijeđeni limunov sok i dobro promiješajte. Smjesu stavite u hladnjak na oko pola sata. Istucite vrhnje u šlag i ručno ga umiješajte u limunsku smjesu dok se svi sastojci ne sljube. Podijelite smjesu na manje porcije (čaše) i stavite u hladnjak na dva sata prije posluživanja. Dobar tek!

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