Slatkih zalogaja se ne odričemo niti za vrućih ljetnih dana. Umjesto kompliciranih recepata od mnoštva sastojaka tada su nam draži osvježavajući i jednostavni deserti bez previše filozofije.
Poput ove brzopotezne verzije finog moussea od limuna koji se radi od samo tri sastojka i ne uključuje sirova jaja.
Riječ je o receptu kojeg mogu svladati i najveći amateri u kuhinji. Najteži dio, pak, u cijelom postupku jest čekanje da se mousse ohladi u hladnjaku.
Mousse od limuna - sastojci:
- 250 ml vrhnja za šlag
- 230 ml bijele čokolade
- 80 ml svježe iscijeđenog limunova soka
Mousse od limuna - priprema:
- Natrgajte bijelu čokoladu na manje dijelove, stavite u vatrostalnu posudu i otopite u mikrovalnoj pećnici.
- U rastopljenu smjesu dodajte svježe iscijeđeni limunov sok i dobro promiješajte. Smjesu stavite u hladnjak na oko pola sata.
- Istucite vrhnje u šlag i ručno ga umiješajte u limunsku smjesu dok se svi sastojci ne sljube. Podijelite smjesu na manje porcije (čaše) i stavite u hladnjak na dva sata prije posluživanja. Dobar tek!
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