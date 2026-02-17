Galerija 0 0 0 0 Put prema dvorcu Książ u Poljskoj budi neobičan mir. Šumoviti brežuljci valovito se spuštaju u daljinu, ali idilu prekida moćna građevina - dijelom barokna palača, dijelom renesansna utvrda. Jedan od najvećih dvoraca u Poljskoj izgleda kao da je ispao iz kakve bajke i na prvi pogled ne pokazuje znakove mračne povijesti. No ispod fasade se krije jeziva priča. Ovdje, duboko u planinama, nalazi se golemi podzemni nacistički kompleks povezan s jednim od najmisterioznijih projekata Trećeg Reicha.

Povijest Książa seže u srednji vijek, kada je šleski vojvoda Bolko I Strogi na ovom brdu podigao utvrdu. S vremenom je skromna tvrđava prerasla u plemićku rezidenciju. Godine 1466. dvorac preuzima Hans von Schellendorf, a u njemačkom se govornom području ustaljuje naziv Schloss Fürstenstein. S vremenom je građevina prerasla u jednu od najvažnijih aristokratskih rezidencija srednje Europe. To se nasljeđe osjeća i danas. Posjet započinje šetnjom kroz pažljivo uređene vrtove, a potom slijedi ulazak kroz masivna vrata u raskošne salone koji bi se bez problema uklopili u palače Beča ili Pariza.

Zlato i mramor

Dvorana Maximilian s velikim kristalnim lusterima i mramornim kaminima svjedoči o zlatnim danima dvorca, kada su ovdje boravili europski plemići i članovi kraljevskih obitelji. Obilazak vodi kroz elegantno uređene prostorije da bi se došlo do dva sumorna okna dizala. Hladna, industrijska i u potpunoj suprotnosti s raskoši. Ta su dizala izgradili nacisti 1944. godine, a okno vodi 50 metara ispod dvorca, do bunkera te je izgrađeno za slučaj hitne evakuacije.

Książ - 1 (Foto: Shutterstock)

Godine 1944., dok je rat ulazio u završnicu, nacisti preuzimaju dvorac, a Książ postaje središte projekta Riese (njem. Div). Cilj je bio izgraditi mrežu golemih podzemnih prostorija. Do danas je otkriveno sedam velikih kompleksa, no njihova stvarna namjena nikada nije u potpunosti razjašnjena. Mnogi su dokumenti uništeni ili su se izgubili u kaosu završetka rata. Pretpostavlja se da je dvorac možda trebao postati jedno od Hitlerovih stožernih sjedišta. Da bi se izgradio takav podzemni div više od 13 tisuća zatvorenika kopalo je tunele i neumorno radilo. Uvjeti su bili brutalni, a procjenjuje se da je tijekom radova umrlo oko pet tisuća ljudi.

Dvorac danas

Tuneli ispod Książa protežu se gotovo kilometar i pol. Neki su ojačani betonom, visoki pet metara i dovoljno široki da njima može proći automobil. U drugima je vidljiva gola stijena, a u jednom su sačuvani ostaci uskotračne željeznice. Danas su ondje postavljene moderne izložbe koje uz projekcije i zvučne efekte pripovijedaju priču o Projektu Riese. Arhivske fotografije osvjetljavaju tamne komore, a doživljaj je istodobno fascinantan i uznemirujuć. Książ je postao jedna od najposjećenijih atrakcija u Poljskoj. Osim zbog mračnog turizma, u proljeće privlači tisuće ljudi na Festival cvijeća i umjetnosti, a tijekom cijele godine domaćin je vjenčanja, konferencija i kulturnih događanja.

