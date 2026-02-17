Astronom Percival Lowell prvi je predvidio postojanje planeta koji se skriva iza Neptuna i posvetio dobar dio svojeg života potrazi, ali otkriće Plutona nije doživio. Trebalo je proći 14 godina od njegove smrti da se sumnje pokažu točnima. Na današnji dan, 18. veljače 1930. Clyde Tombaugh, mladi astronom koji je radio u Lowellovu opservatoriju, napokon je uočio Lowellow predmet želje. Opservatorij je sutradan službeno objavio svijetu da je pronađen deveti planet. No Međunarodna astronomska unija (IAU) 2006. godine ukinula je Plutonovu titulu planeta. IAU je objasnila da bi neko nebesko tijelo bilo planet, mora kružiti oko Sunca, imati dovoljno mase da poprimi gotovo okrugli oblik i da može očistiti svoju orbitu od drugih objekata.

Pluton ispunjava prva dva kriterija, ali ne i treći. Posljednji kriterij znači da objekt mora biti dominantno tijelo s dovoljno snage da ili privuče ili istjera bilo kakvo svemirsko kamenje u svojoj blizini. Smješten u dalekom Kuiperovu pojasu, regiji iza Neptuna, Pluton dijeli orbitu s mnoštvom ledenih tijela. Degradacijom Plutona u patuljasti planet, započela je jedna od najvećih svemirskih rasprava modernog doba.

Manji od Mjeseca

Pluton ima promjer od svega otprilike 2.377 kilometara, što je tek petina širine Zemlje. Zapravo, manji je od Mjeseca. Od Sunca je udaljen prosječno 5,9 milijardi kilometara, što znači da sunčevoj svjetlosti treba čak 5 i pol sati da stigne do njegove površine. Temperatura? Ledena. Prosječno je na Plutonu oko - 232 °C. Toliko je hladno da je voda ondje tvrda poput kamena. No, unatoč surovim uvjetima, Pluton je sve samo ne dosadan.

Kada je NASA-ina letjelica New Horizons 2015. proletjela pokraj Plutona, poslala je fotografije koje ostavljaju bez daha, a najpoznatija od njih prikazuje svijetlu formaciju u obliku srca. Plutonova površina skriva planine visoke do tri kilometra, goleme ledene ravnice od smrznutog dušika, doline duge stotinama kilometara i kratere koji svjedoče o burnoj prošlosti. Postoje čak i dokazi o mogućem podzemnom oceanu. Njegova atmosfera je tanka i sastoji se uglavnom od dušika, uz tragove metana i ugljikova monoksida. Kada se približi Suncu, led sublimira i stvara privremenu atmosferu, gotovo poput kometa.

Najneobičnija orbita u susjedstvu

Pluton ima orbitu koja je sve samo ne pravilna. Ona je izdužena i nagnuta, a jedan krug oko Sunca traje nevjerojatnih 248 zemaljskih godina. Jedan dan na Plutonu traje oko 6,4 zemaljska dana, a okreće se gotovo na boku, uz retrogradnu rotaciju, suprotno od većine planeta. Zanimljivo je da je između 1979. i 1999. Pluton bio bliže Suncu nego Neptun - tadašnji deveti planet nakratko je prestigao svog većeg susjeda.

Ljubav Plutona i Harona

Pluton ima pet mjeseca, ali jedan se posebno ističe - Haron. Toliko je velik (otprilike pola veličine Plutona) da ih znanstvenici često nazivaju dvostrukim planetom. Oni su gravitacijski zaključani i uvijek gledaju jedno prema drugome, u vječnom kozmičkom zagrljaju.

Ostali mjeseci: Nix, Hydra, Kerberos i Styx također nose imena iz mitologije podzemlja, jer je i sam Pluton dobio ime po rimskom bogu podzemnog svijeta.

Kako je Pluton dobio ime?

Venetia Burney, 11-godišnja djevojčica iz Oxforda, za doručkom je od svojeg djeda doznala da je otkriven novi, deveti planet. Njezin djed bio je Falconer Madan, ugledni britanski knjižničar i znanstvenik. Razgovor za stolom potaknuo je Venetiju da predloži ime Pluton, koje joj se činilo prikladnim za taman, udaljen i hladan svijet.

Madan je njezin prijedlog proslijedio svom kolegi, astronomu Herbertu Hallu Turneru, a on ga je potom poslao u Lowellov opservatorij u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje su astronomi birali između više mogućih naziva. Ime je na kraju i službeno prihvaćeno. Osim što je odgovaralo mitološkoj simbolici, dodatnu je težinu imalo to što su prva dva slova odavala počast astronomu Percivalu Lowellu, koji je predvidio postojanje tog udaljenog svijeta.

