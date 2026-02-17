Galerija 0 0 0 0 Geronimo je ime kojiim su divljaci nazvali poglavicu apaškog plemena Chiricahua, Goyaałéa ili Goyathlaya - Zijevača ili Onoga Koji Zijeva. Rođen je u lipnju 1829. u kanjonu No-Doyohn (današnji Clifton u Arizoni), a umro je na današnji dan, 17. veljače 1909., nakon dvadeset i dvije godine zatočeništva.

Ime Geronimo dobio je tijekom sukoba s Meksikancima – ali ne zna se zasigurno jesu li oni pogrešno izgovarali njegovo pravo ime ili su u strahu zazivali svetoga Jeronima. Geronimo je postao simbol otpora američkih domorodaca, a na svoj je cjeloživotni pohod krenuo nakon što su mu Meksikanci u istom napadu ubili majku, suprugu i troje djece.

Od tada se isticao u oružanim akcijama protiv meksičkih i američkih snaga. Od 1874. godine više se puta suprotstavio pokušajima američkih vlasti da njegov narod trajno smjeste u rezervate. U svibnju 1885. S četrdesetak ratnika napustio je rezervat San Carlos u Novom Meksiku. Vojska ga je nakon deset mjeseci intenzivne potjere prisilila na predaju.

Geronimu i njegovim sljedbenicma obećano je da će biti vraćeni u Arizonu, no to se, naravno, nije ostvarilo. Umjesto toga su zarobljeni i premještani u rezervate na Floridu i u Alabamu, da bi na kraju bili trajno smješteni u Fort Sill u Oklahomi.

Geronimo je u zatočeništvu proveo posljednje 22 godine života. Pred kraj života izdiktirao je svoju autobiografiju S. M. Barretu. Objavljena je pod naslovom “Geronimo: His Own Story”. Preminuo je 17. veljače 1909. u Fort Sillu, u 80. godini života, od upale pluća.

