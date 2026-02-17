Kinezi se okupljaju na svečanoj večeri uoči početka Nove godine uz raskošan praznični stol sastavljen od simboličnih jela koja donose sreću, bogatstvo, ali i dug život.

Na njihovom jelovniku obično će se naći cijela riba (yu) s glavom i repom koja se obično kuha na pari s nešto umaka od soje, đumbira i mladog luka, a kako bi simbolizirala obilje, prosperitet i dobar početak nove godine. Stavlja se na središte stola s glavom okrenutom prema najstarijem, odnosno najuvaženijem gostu.

Gostima se servira i cijelo pile – najčešće poširano ili kuhano na pari s aromatičnim biljem i tradicionalnim kineskim začinima, a koje simbolizira obiteljsko jedinstvo i prosperitet.

Jela koja se tradicionalno jedu na kinesku Novu godinu (Foto: Shutterstock)

Nezamjenjiv dio svakog blagdanskog stola u Kini za proslavu nove godine su i rezanci dugovječnosti ili changshou mian. Obično je riječ o kantonškim rezancima od pšenice i jaja (yi mein) koji su prženi prije sušenja, imaju zlatnu boju i spužvastu teksturu koja sjajno upija umake.

Najčešće se poslužuju prženi u woku s gljivama, povrćem i lukom, a najvažnije je da su dugački i neprerezani. Duljina rezanaca simbolizira i duljinu životnog vijeka osobe koja ju jede , pa ih treba pažljivo jesti bez rezanja.

Na stolu će se naći i hrskave proljetne rolice – zlatna boja njihovog hrskavog omotača označava bogatstvo i napredak, kao i dumplingsi jiaozi punjeni mljevenim mesom i povrćem koji su simbol bogatstva u Novoj godini.

Za sreću i bogatstvo jede se i lisnato zeleno povrće - najčešće kineska brokula i bok choy blanširana i poslužena s češnjakom i umakom od kamenica, te citrusno voće poput mandarina i naranči.

Slavlje ne može proći niti bez slatkih zalogaja. Na jelovniku će se naći Tangyuan ili slatke rižine kulglice koje simboliziraju obiteljsko zajedništvo te Nian Gao, kolač od ljepljive riže koji se jede jer donosi poslovni uspjeh.

