Ako ne vjerujete da i prilog može biti jednako uzbudljiv kao i glavno jelo – ovaj će vas recept razuvjeriti. Hrskavi pečeni štapići od palente pravo su otkriće: jednostavni za pripremu, drugačiji od klasičnih krumpirića i nevjerojatno ukusni.

Možete ih pripremiti od već kuhane palente, ali priznat ćete, nobično se ne pozabavite njome kao u receptu koji sliedi. Malo maslaca, malo parmezana i nešto začina - i dobit ćete raskošno bogatstvo okusa.

Poigrajte se aromama i probajte dodati čili pahuljice ili kajenski papar za pikantnost, svježi peršin, timijan ili sirevi poput gorgonzole ili fontine. Ovi hrskavi štapići od palente savršeno se slažu s pečenim ili grillanim mesom, ribom i laganim salatama, a možete ih poslužiti i kao grickalice uz umak s pestom, majonezu s češnjakom ili umak od kiselog vrhnja.

Hrskavi štapići od palente - sastojci: 200 g instant palente

800 ml pilećeg temeljca (može i povrtni ili voda)

60 g maslaca

30 g svježe ribanog parmezana

2 grančice svježeg ružmarina, sitno nasjeckane

2 čajne žličice suhog origana

½ čajne žličice soli

prstohvat papra

1 žlica maslinovog ulja Hrskavi štapići od palente - priprema: U loncu zakuhajte temeljac. Smanjite vatru i postupno dodajte palentu uz stalno miješanje kako biste izbjegli grudice. Dodajte maslac, parmezan, začine, sol i papar te miješajte 2–3 minute dok se smjesa lagano ne zgusne. Izlijte palentu u lim obložen papirom za pečenje i ravnomjerno rasporedite. Ostavite da se potpuno ohladi, zatim pokrijte i stavite u hladnjak na 1–2 sata (ili preko noći) da se stisne. Ohlađenu palentu izvadite i narežite na štapiće. Posložite na lim, premažite maslinovim uljem i pecite 30 minuta na 220 stupnjeva dok ne postane hrskava i zlatna.

7 omiljenih jela za svaki dan ovog tjedna koja se pripremaju bez puno truda +3