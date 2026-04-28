Ako ne vjerujete da i prilog može biti jednako uzbudljiv kao i glavno jelo – ovaj će vas recept razuvjeriti. Hrskavi pečeni štapići od palente pravo su otkriće: jednostavni za pripremu, drugačiji od klasičnih krumpirića i nevjerojatno ukusni.
Možete ih pripremiti od već kuhane palente, ali priznat ćete, nobično se ne pozabavite njome kao u receptu koji sliedi. Malo maslaca, malo parmezana i nešto začina - i dobit ćete raskošno bogatstvo okusa.
Poigrajte se aromama i probajte dodati čili pahuljice ili kajenski papar za pikantnost, svježi peršin, timijan ili sirevi poput gorgonzole ili fontine. Ovi hrskavi štapići od palente savršeno se slažu s pečenim ili grillanim mesom, ribom i laganim salatama, a možete ih poslužiti i kao grickalice uz umak s pestom, majonezu s češnjakom ili umak od kiselog vrhnja.
Hrskavi štapići od palente - sastojci:
- 200 g instant palente
- 800 ml pilećeg temeljca (može i povrtni ili voda)
- 60 g maslaca
- 30 g svježe ribanog parmezana
- 2 grančice svježeg ružmarina, sitno nasjeckane
- 2 čajne žličice suhog origana
- ½ čajne žličice soli
- prstohvat papra
- 1 žlica maslinovog ulja
Hrskavi štapići od palente - priprema:
- U loncu zakuhajte temeljac.
- Smanjite vatru i postupno dodajte palentu uz stalno miješanje kako biste izbjegli grudice.
- Dodajte maslac, parmezan, začine, sol i papar te miješajte 2–3 minute dok se smjesa lagano ne zgusne.
- Izlijte palentu u lim obložen papirom za pečenje i ravnomjerno rasporedite. Ostavite da se potpuno ohladi, zatim pokrijte i stavite u hladnjak na 1–2 sata (ili preko noći) da se stisne.
- Ohlađenu palentu izvadite i narežite na štapiće.
- Posložite na lim, premažite maslinovim uljem i pecite 30 minuta na 220 stupnjeva dok ne postane hrskava i zlatna.
