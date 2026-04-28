Ova kremasta tjestenina s graškom, hrskavom pancetom i svježim kozjim sirom pravo je proljeća na tanjuru. Kombinacija slatkastog graška, slane pancete i nježno kiselkastog sira daje bogat, ali uravnotežen okus koji će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca.
Iako je raskošna i zasitna, priprema je iznenađujuće jednostavna. Idealna je za brzi ručak ili večeru tijekom radnog tjedna jer je gotova za samo pola sata.
Tjestenina s graškom, pancetom i kozjim sirom - sastojci:
- 450 g tjestenine, npr. penne
- 140 g pancete, narezane na kockice
- 3 češnja češnjaka, sitno nasjeckana
- 2 žlice maslaca
- 2 žlice glatkog brašna
- 480 ml punomasnog mlijeka
- 115 g kozjeg sira, izmrvljenog
- 1 čajna žličica morske soli
- 200 g smrznutog graška, odmrznutog
- 15 g svježeg vlasca, nasjeckanog
- svježe mljeveni crni papar, po ukusu
Tjestenina s graškom, pancetom i kozjim sirom - priprema:
- U velikom loncu zakuhajte posoljenu vodu i skuhajte tjesteninu prema uputama na pakiranju dok ne bude al dente. Ocijedite i ostavite sa strane.
- U velikoj tavi zagrijanoj na srednje jakoj vatri popržite pancetu uz povremeno miješanje dok ne postane zlatno-smeđa i hrskava, oko 5 minuta. Izvadite je šupljom žlicom na tanjur obložen papirnatim ubrusom.
- U istoj tavi otopite maslac. Kad zapjeni, dodajte češnjak i kratko pirjajte dok ne zamiriše, oko 1 minutu.
- Umiješajte brašno i miješajte pjenjačom oko 1 minute dok ne dobijete glatku pastu (zapršku).
- Polako ulijevajte mlijeko uz stalno miješanje kako biste dobili glatki, kremasti umak bez grudica. Kuhajte na srednje jakoj vatri dok lagano ne zakipi, zatim smanjite vatru i kuhajte još oko 5 minuta dok se umak ne zgusne toliko da oblaže poleđinu žlice.
- U umak dodajte polovicu kozjeg sira i sol te miješajte dok se sir ne otopi i poveže s umakom.
- U lonac s tjesteninom dodajte pripremljeni umak, grašak i pancetu. Sve dobro promiješajte da se sastojci ravnomjerno rasporede.
- Poslužite u zdjelama, pospite ostatkom kozjeg sira, svježim vlascem i svježe mljevenim paprom.
