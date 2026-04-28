Ova kremasta tjestenina s graškom, hrskavom pancetom i svježim kozjim sirom pravo je proljeća na tanjuru. Kombinacija slatkastog graška, slane pancete i nježno kiselkastog sira daje bogat, ali uravnotežen okus koji će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca.

Iako je raskošna i zasitna, priprema je iznenađujuće jednostavna. Idealna je za brzi ručak ili večeru tijekom radnog tjedna jer je gotova za samo pola sata.

Tjestenina s graškom, pancetom i kozjim sirom - sastojci: 450 g tjestenine, npr. penne

140 g pancete, narezane na kockice

3 češnja češnjaka, sitno nasjeckana

2 žlice maslaca

2 žlice glatkog brašna

480 ml punomasnog mlijeka

115 g kozjeg sira, izmrvljenog

1 čajna žličica morske soli

200 g smrznutog graška, odmrznutog

15 g svježeg vlasca, nasjeckanog

svježe mljeveni crni papar, po ukusu Tjestenina s graškom, pancetom i kozjim sirom - priprema: U velikom loncu zakuhajte posoljenu vodu i skuhajte tjesteninu prema uputama na pakiranju dok ne bude al dente. Ocijedite i ostavite sa strane. U velikoj tavi zagrijanoj na srednje jakoj vatri popržite pancetu uz povremeno miješanje dok ne postane zlatno-smeđa i hrskava, oko 5 minuta. Izvadite je šupljom žlicom na tanjur obložen papirnatim ubrusom. U istoj tavi otopite maslac. Kad zapjeni, dodajte češnjak i kratko pirjajte dok ne zamiriše, oko 1 minutu. Umiješajte brašno i miješajte pjenjačom oko 1 minute dok ne dobijete glatku pastu (zapršku). Polako ulijevajte mlijeko uz stalno miješanje kako biste dobili glatki, kremasti umak bez grudica. Kuhajte na srednje jakoj vatri dok lagano ne zakipi, zatim smanjite vatru i kuhajte još oko 5 minuta dok se umak ne zgusne toliko da oblaže poleđinu žlice. U umak dodajte polovicu kozjeg sira i sol te miješajte dok se sir ne otopi i poveže s umakom. U lonac s tjesteninom dodajte pripremljeni umak, grašak i pancetu. Sve dobro promiješajte da se sastojci ravnomjerno rasporede. Poslužite u zdjelama, pospite ostatkom kozjeg sira, svježim vlascem i svježe mljevenim paprom.

