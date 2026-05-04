Galerija 5 5 5 5 Četvrti Asian Street Food Festival vraća bogatstvo i egzotiku Istoka u srce Zagreba. Od 13. do 19. svibnja na Strossmayerovu trgu posjetitelje očekuje 11 kućica: Gyoza Bar by Purple Monkey, Soho Sushi, Noel Street, Thai-Thai, Curry Bowl, Jellyfish in Space, Rou Ji Amo by Mario Mihelj, Kawaii, Korean Pancakes, Gdje je Jura i Central Bar, uz razigran popratni program i svakodnevne DJ setove.

Jedini festival u regiji posvećen azijskim kulturama, običajima, glazbi i gastronomiji ponovno stiže na Trg Josipa Jurja Strossmayera, gdje će posjetitelji okruženi zelenilom parka moći „proputovati“ od Japana, Koreje i Kine, preko Šri Lanke i Tajlanda do Dubaija te otkrivati što su ove godine pripremili chefovi i street food majstori koji su već stekli vjerne obožavatelje.

Bao buns, tajlandski klasici i sneak peek prije otvorenja

Jellyfish in Space već godinama je jedno od najživljih mjesta zagrebačke street food i bar scene, a na Asian Street Food Festivalu stekli su vojsku fanova svojim bao bunsima i koktelima. I ove godine donose svoj najveći klasik, bao buns pulled pork, dok kao novitete ekskluzivno za festival pripremaju bao buns s jastogovim mesom te bao buns pulled turkey, puretinu u trganoj varijanti koja donosi sasvim drugačiji doživljaj ovog mesa. Na meniju su i rice cake losos: tartar od lososa poslužen na paniranom rižinom kolačiću u panko mrvicama, te rice cake pulled pork za sve koji vole spoj hrskave baze i sočnog nadjeva, uz koktele Tropical Hugo, Jelly Bubbles i Sunset Spritz.

Thai Thai street food i ove godine dolazi s menijem koji spaja provjerene klasike i omiljene street food zalogaje. „Već godinama donosimo mirise i okuse tajlandske kuhinje u Hrvatsku, a trenutno poslujemo na dvije lokacije u Zagrebu. Uskoro otvaramo i treću lokaciju u Zagrebu, kao i četvrtu u Rijeci – i veselimo se što našu priču širimo dalje“, otkrivaju iz Thai Thai street fooda. Posjetitelje će dočekati nezaobilazni Pad Thai: legendarni rezanci s bogatim, uravnoteženim okusima, Thai basil chicken: aromatično i lagano pikantno jelo s bosiljkom uz rižu, hrskavi Prawn chips i Proljetne rolice, te štrudla s mangom i marakujom sa sladoledom od kokosa kao desert.

Noel Street, dugoočekivani mlađi brat Noela, prvog zagrebačkog restorana s Michelin zvjezdicom, tik pred službeno otvaranje donosi razuzdan, kreativan i inovativan pristup gastronomiji. Spajajući bogatstvo azijskih okusa s modernim fuzijama premijerno na Asian Street Food Festivalu, pod vodstvom chefa Ivana Temšića, predstavit će dio svoje jedinstvene ponude jela i koktela, osmišljene da oduševe svako nepce željno novih doživljaja. Stoga je Asian Festival savršena prilika za "sneak peek" nečega velikog. U ponudi će imati četiri pomno osmišljena jela i dva signature koktela. Na meniju će se naći: Chicken Katsu (piletina, kupus, tamarind, hoisin majoneza, gorušica), Purple Fry (patliđan, gochujang, yuzu majoneza), Gyoze (tajlandski zeleni curry, svinjetina, kikiriki chilli ulje, bukovače, furikake), zatim Spicy Tuna (brioche, kewpie majoneza, tuna, mango, kimchi i pržena riža). Ponudu jela zaokružuju kokteli Halaya Highball i Kue Fizz.

Šri Lanka, gyoze, sushi, kineski burger i egzotične slastice

Curry Bowl, miljenik publike i jedan od najbolje ocijenjenih restorana na TripAdvisoru u Zagrebu, vraća se na Asian Street Food Festival sa svojom prepoznatljivom šrilankanskom uličnom hranom. „Koristimo začine izravno iz Šri Lanke kako bismo pružili pravi okus. Očekujte brza, svježa jela inspirirana ulicama Colomba“, poručuju iz Curry Bowla. Njihovo signature jelo je Chicken Kotthu, ulično jelo s mješavinom začina, jaja i tortilje roti, koje nastaje uz ritam noževa na vrućoj ploči i gust miris curryja. U ponudi su i hit Black Pork Curry sa svinjetinom kuhanom više od tri sata, novitet Chicken Curry s Pol-Sambolom i basmati rižom te Beef deviled with yellow rice, moderan šrilankanski stir-fry, uz domaći ledeni čaj sa Šri Lanke i Lemon Mint Cooler kao idealna festivalska osvježenja.

Gyoza Bar by Purple Monkey i ove godine mami sve koji vole autorske interpretacije azijske kuhinje, dok Soho Sushi, koji je brojne Zagrepčane uveo u svijet sushija i pokea, dolazi s kreativnim rolicama i jelima od svježe ribe, povrća, voća i riže. Rou Ji Amo by Mario Mihelj, kućica koja je lani po prvi put predstavila istoimeni kineski street food klasik često nazivan kineskim burgerom, ovoga puta donosi nove varijante punjenja. Hrskavo pečeno tijesto i sočna, sporo kuhana mesa s aromatičnim začinima i umacima koji se upijaju u topli kruščić razlog su zašto se gosti cijeli dan vraćaju po još.

Kućica Kawaii vodi nas u Japan Harajuku palačinkama punjenim sladoledom, svježim voćem i šarenim dodatcima, uz matcha sladoled, sladoled od crnog sezama i Tanghulu, karamelizirano voće na štapiću koje ugodno krcka pod zubima. Gdje je Jura? će ove godine predstaviti svoju autorsku verziju tajlandske slastice Mango sticky rice: ljepljivu rižu s kockicama manga, kokos umakom, kokos brašnom i crnim sezamom, te vratiti lanjske favorite: Dubai fry sladoled, Tropic fry sladoled i raskošne Dubai jagode. Korean Pancakes donose korejski vibe u obliku palačinki različitih punjenja, dok Central Bar kao i uvijek vodi brigu o svim tekućim pitanjima.

Već tradicionalno službeni umak festivala na svim kućicama je Kikkoman, koji i ove godine posjetiteljima omogućuje da uživaju u prepoznatljivim, prirodno fermentiranim okusima na kojima se grade brojna festivalska jela. Uz klasične Kikkoman umake predstavljaju se i noviteti iz Teriyaki linije, idealni za wok, roštilj i mariniranje, od BBQ umaka s medom i dimljenom aromom do varijante na korejski način, te wok umaka s pečenim češnjakom i tostiranim sezamom.

Brojne radionice i glazbeni program

Četvrti Asian Street Food Festival donosi i raznovrstan popratni program. U četvrtak 14. svibnja na rasporedu su wok radionica s Chiarinim Tanjurićem by Kikkoman, kviz Zikamoo by Metro i matcha radionica by Materia, petak je rezerviran za Wine & Paint radionicu, a subota za atraktivnu karate radionicu u suradnji s klubom Bushido. Kroz desetljeća rada, članovi kluba osvojili su stotine državnih medalja u svim kategorijama, od najmlađih uzrasta do seniora. Danas je klub u javnosti najprepoznatljiviji po iznimno kvalitetnom i posvećenom radu s najmlađima. U subotu 16. svibnja od 12 do 14 sati atraktivna kombinacija demostracija i radionice namijenjena je djeci svih uzrasta koja žele upoznati ovu drevnu vještinu iz prve ruke. Radionica je besplatna, broj sudionika nije ograničen i nisu potrebne prijave, valja samo doći u udobnoj odjeći.

Nedjelja je isto okrenuta obiteljima i najmlađima koje od 15 sati očekuje radionica izrade origamija powered by Kikkoman, dok u ponedjeljak 18. svibnja u 17.30 stiže Maki Nagayoshi iz Pink Pig restorana s radionicom posvećenom mochiju. Tijekom dvosatne radionice demonstrirat će tradicionalni mochitsuki - udaranje i gnječenje kuhane ljepljive riže drvenim batom u velikom koritu, te na kraju posjetiteljima ponuditi mochi uz slatki soja umak s nori algama.

Za atmosferu na Strossmayerovu trgu brinut će pomno birani DJ-i: svakog dana od 19 sati, u petak od 15 i 19 sati a za vikend od 13 i 19 sati, uz glazbu koja će se kretati od laganih dnevnih ritmova do večernje plesne atmosfere. Rezervirajte datume, okupite ekipu i krenite u potragu za svojim favoritom među gyozama, curryjima, bao bunsima i slasticama, te uživajte u raskoši azijskog vrta na Strossmayerovu trgu.

Mjesto: Trg Josipa Jurja Strossmayera, Zagreb

Trajanje:13. -19. svibnja 2026.

Radno vrijeme: pon-pet 12:00 - 24:00h, sub-ned 11:00 - 24:00 h

Ulaz: besplatan

