Galerija 14 14 14 14 Najomiljenije street food događanje i nacionalni projekt revitalizacije tržnica, Place Market, vraća se četvrtu godinu zaredom i ponovno pretvara tržnice u nezaobilazno mjesto susreta vrhunske gastronomije, druženja i urbane atmosfere. Posebno je zanimljiva vijest da projekt seli na novu lokaciju – tržnicu Kvatrić – gdje će se održavati tijekom renovacije tržnice Dolac, a na toj će adresi ostati nekoliko godina, dok se kultna zagrebačka tržnica ne obnovi.

Nova sezona Place Marketa, originalne noćne tržnice počinje 10. travnja, a održavat će se svakog „suhog“ petka do kraja listopada, uz tradicionalnu ljetnu pauzu od kraja srpnja do kraja kolovoza. Projekt se i ove godine nastavlja u Splitu pa će splitsko izdanje Place Marketa početi krajem travnja.

I ove godine posjetitelje očekuje spoj vrhunskog street fooda, odlične glazbe i opuštene gradske atmosfere, zbog koje je Place Market i postao jedno od najposjećenijih i najomiljenijih događanja u Zagrebu.

Na Kvatrić stižu stara i dobro poznata lica s novom ponudom, ali i neka nova, izuzetno popularna imena domaće gastro scene. Među novim sudionicima ističu se Boogie Lab uz chefa Roka Nikolića, tu je i chefica Ivana Bekavac u ime Studia 201, Bold burger te Soparnik.eu, a po prvi puta se predstavlja i Tender uz cheficu Unu Šteović. Posebno uzbuđenje izaziva i premijerno predstavljanje projekta Streetfood by Tomislav Gretić, koji će po prvi put svoju street food interpretaciju predstaviti upravo na Place Marketu.

Naravno, vraćaju se i brojni favoriti publike koji su obilježili prethodne sezone: Institut za burgere by Mate Janković, Darling & Shegerts, Al Dente, Crofna, Gdje je Jura by Juraj Klepić, Rougemarin by Marin Medak, Spud Bud, Thai Thai, Cunami Sushi, Cubania s poznatim cubano sendvičima, Vinkl, Jellyfish in Space, Vedran Bošković s pizzama te Falafel Etc. Svi oni skupa zajedno ujedinjeni su u namjeri da i dalje pokazuju kako street food u Hrvatskoj zna biti gastronomski interesantan i vrijedan.

Tijekom godine očekuju se i posebna gostovanja drugih hrvatskih chefova i restorana, ali i stranih chefova, što će dodatno obogatiti program i ponudu.

Nova lokacija na Kvatriću donosi i brojna iznenađenja i novosti. Posjetitelje očekuje chill zona za druženje na klupama placa, službeni Place Market merch, kao i štand s egzotičnim voćem Exotic King. Obožavatelje projekta razveselit će i razni nagradni natječaji putem društvenih mreža koji će se najavljivati u nadolazećim danima.

Za osvježenje će biti zadužen Piena štand s vrhunskim mjehurićima, dok će centralni šank nuditi Heritage pelinkovac, zadarski PeTe, Madre Badessa rakije, hladni Staropramen, kao i odlične koktele – savršene za after work druženje petkom uz hranu i glazbu.

Novost ove sezone je i Kids zona, osmišljena kako bi i najmlađi posjetitelji mogli sudjelovati u programu i zabaviti se kroz različite aktivnosti, dok se roditelji opuštaju uz street food i odličnu atmosferu koju će stvarati popularni domaći DJ-evi.

Organizatori nam zasad nisu htjeli otkriti baš sve što pripremaju za ovu sezonu, ali su najavili i gostovanja Place Marketa u drugim hrvatskim gradovima, među kojima će se naći Varaždin i Dubrovnik.

U duhu zelene tranzicije i u suradnji s Zagrebačkim holdingom i Čistoćom nastavlja se kampanja „Zgužvaj i odvoji“ koja potiče posjetitelje da smanje volumen svojeg otpada te da ga odvoje u za to namijenjene kante. Osim toga, PLACe market ove sezone uvodi sustav višekratnih čaša kako bi smanjio svoj utjecaj na okoliš i gomilanje smeća, a sve s ciljem ljepše i čišće sutrašnjice.

Place Market tako i u svojoj četvrtoj sezoni nastavlja svoju misiju – oživjeti gradske tržnice i pretvoriti ih u dinamične urbane punktove gastronomije, druženja i kulture, a nova lokacija na Kvatriću otvara još jedno uzbudljivo poglavlje ove uspješne domaće gastro priče.

Projekt je realiziran uz pomoć Hrvatske turističke zajednice, TZ Zagreb, TZ Split te brojnih partnera.

Priznajte, za barem tri vjerojatno nikad niste čuli: 10 najvećih otoka na svijetu +6