Galerija 1 1 1 1 U vremenu u kojem putovanja često mjerimo brojevima – kilometara, kvačica ili lajkova, on nas već godinama podsjeća da se najvažnija putovanja događaju – unutra. Ben Fogle, lice BBC-jeva serijala New Lives in the Wild, ali i čovjek koji je preveslao Atlantik, probijao vlastite granice, prošao neke od najnegostoljubivijih dijelova Zemlje i susretao ljude koji su svjesno odlučili živjeti izvan društveno nametnutog okvira, može nam mnogo toga reći o odnosu čovjeka, prirode i smisla.

Upravo se s tom perspektivom vraća na Greencajt festival 2026, koji će se od 1. do 3. lipnja održati u Zagrebu i okupiti vodeće međunarodne glasove iz područja održivosti, biznisa i društvenih promjena. Gostuje s predavanjem "New Lives in the Wild: Beyond the Map", koje nadilazi klasičnu priču o avanturi i govori o ljudima koji su promijenili vlastiti život i otkrili ono za čime većina bezuspješno traga.

S Benom Fogleom razgovarali smo i prije dvije godine u Zagrebu, a sada smo otišli i korak dalje – "iza karte" i utabanih putova.

Svašta si vidio i doživio... ali kada si prvi put shvatio da putovanje zapravo nije kretanje kroz prostor, nego promjena perspektive?

Oduvijek sam osjećao da je putovanje unutarnje putovanje. Svako ljeto provodio sam u Kanadi s očevom obitelji i ondje sam se osjećao najsretnije. Taj osjećaj dolazio je iznutra.

Često govoriš da "Beyond the Map" nije mjesto, nego stanje uma. Što ti je iz vlastitog iskustva to najjasnije pokazalo?

Bila je to pauza između srednje škole i fakulteta. Otišao sam u Ekvador, gdje sam godinu dana živio s jednom obitelji. To je bilo moje prvo pravo uranjanje u svakodnevne detalje života u drugoj zemlji i to me iskustvo preobrazilo.

Jesi li se ikada našao fizički na "kraju svijeta", a ipak mentalno zarobljen vlastitim ograničenjima?

Mnogo puta. Mnogi veliki fizički izazovi bili su borba uma i tijela. Prvi je bio poznati Marathon des Sables kroz saharsku pustinju u Maroku. To je bilo moje prvo iskustvo putovanja na kojem putuješ pod pritiskom umora i fizičke iscrpljenosti i gdje najveću ulogu igra izdržljivost – ne samo fizička, nego možda i više mentalna.

Ben Fogle u Zagrebu - 1 (Foto: Matej Grgić)

Često susrećeš ljude koji su odlučili napustiti konvencionalni život – što oni vide jasnije od nas koji još živimo "na karti"?

U emisiji "Where the Wildmen Are" upoznao sam stotine ljudi koji su pojednostavnili svoje živote. Imaju viziju da slijede sreću i nalaze zadovoljstvo u tome što sami određuju na koji način će način živjeti umjesto da pristaju na onaj koji im propisuje društvo. Oni kroje svoj put.

Postoji li neka ideja ili uvjerenje koje si morao potpuno razgraditi kroz svoja iskustva u divljini?

Naši životi postali su prekomplicirani, natjecanje nam je iskrivilo način razmišljanja. Treba pojednostavniti život i shvatiti što je uistinu važno. Sreća i zadovoljstvo su sve.

Kada se sa svojih putovanja vratiš u svakodnevni život, na što ti se najteže ponovno priviknuti – i koliko ti treba da se osjećaš kao da si "opet na karti"?

To je kao prijelaz sa zdrave hrane na brzu hranu. Ona može imati dobar okus, ali znamo da nije dobra za nas. No opet, i brza hrana je u redu u umjerenim količinama. Sve je u pronalaženju zdrave ravnoteže.

Koliko su rizik i neizvjesnost nužni za osobni rast – i može li se stvarna promjena perspektive uopće dogoditi bez izlaska iz zone komfora?

Rizik je iznimno važan. Daje nam perspektivu o životu. A opet, mnogi od nas jure za onim što nemaju umjesto da cijene ono što imaju i uživaju u tome.

Postoji li nešto što si nekada smatrao uspjehom, a sada ti se čini potpuno praznim – i koja je cijena toga?

Mislim da sam nekada mislio da je bogatstvo novac, ali putovanja su mi pokazala da, iako je imati dovoljno novca važno, pravo je bogatstvo sreća. A sreća dolazi iznutra, ne izvana.

Što za tebe znači "Beyond the Map" – misliš li da ljudi to doista žele ili romantiziraju tu ideju dok god ne narušava njihovu udobnost?

Mislim da odlazak "izvan karte" neizbježno uključuje određene teškoće. No iznimno je važno izići iz vlastite zone komfora. Mislim da većina ljudi to želi, a još važnije – većini ljudi to i treba.

Kada danas govoriš o "Beyond the Map", što najviše želiš da ljudi ponesu sa sobom – a što se zapravo ne može prenijeti kroz klasično pripovijedanje o avanturama?

Mjesta, ljudi i krajolici na svakoga djeluju drugačije. Naša su putnička iskustva jedinstvena i svako će iz njih ponijeti nešto drugo.

Tvoja se uloga s vremenom promijenila – od nekoga tko odlazi na rubove svijeta do nekoga tko danas objašnjava zašto ti rubovi uopće postoje...

Putovao sam toliko da mi je sada životna misija pretvoriti ta iskustva u nešto smisleno – u nešto korisno za druge.

Kad bi morao svesti "Beyond the Map" na jednu temeljnu promjenu u načinu razmišljanja, a ne u načinu života, što bi to bilo?

Sreća.

