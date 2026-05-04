Supermarketi se redovito održavaju i čiste, ali svejedno skrivaju mjesta koja skrivaju iznenađujuću prljavštinu i bakterije. Donosimo vam neke od najprljavijih mjesta u hrvatskim, ali i svjetskim supermarketima i kako se od njih zaštititi.

Kolica za kupnju

Kolica za kupnju prepuna su bakterija - točnije ručke kolica za kupnju što i ne čudi kad ih na dnevnoj bazi dodiruju deseci, stotine i tisuće ljudi s različitim higijenskim navikama. Na tim plastičnim ručkama mikroorganizmi se mogu zadržati i po nekoliko sati, kaže dr. Andrew Lai, specijalist za zarazne bolesti.

Međunarodna istraživanja su pokazala da je količina bakterija na nekim kolicima – na ručkama, ali i na prednjem dijelu kolica gdje neki roditelji stave djecu da sjede - veća nego u prosječnom javnom WC-u.

Čak i ako vam kolica ne izgledaju prljavo, ručku je dobro prebrisati dezinfekcijskom maramicom prije nego je upotrijebite za kupovinu. Rijetke su trgovine kod nas koje nude dezinfekcijske maramice na ulazu, pa svakako ponesite vlastite prije nego što se uputite u trgovinu.

Pokretna traka na blagajni

U redu je obrisati kolica dezinfekcijskim maramicama, ali voditelju dućana možda se neće svidjeti ako istima počnete brisati pokretnu traku na blagajni. Izazov je kvalitetno očistiti ovu traku – neprestano je izložena nečistoćama, prašini, mrvicama od proizvoda, tekućinama i slično. Da bi se traka temeljito očistila, mora se u potpunosti zaustaviti što ometa rad blagajne i stvara gužve. Baš zato, poželjno je dobro oprati ili dezinficirati ruke nakon korištenja.

Samonaplatne blagajne

U posljednje vrijeme većina ljudi koriste samonaplatne blagajne – ovi automatizirani sustavi u trgovinama tu su kako bi omogućili kupcima skeniranje i plaćanje robe bez pomoći blagajnika.

Neka svjetska istraživanja su pokazala da touch ekrani ovih sustava za samonaplatu robe sadrže više bakterija nego bolnice. Baš zato važno je nakon korištenja dobro oprati ruke ili ih kvalitetno dezinficirati na drugi način. Isto vrijedi i za POS uređaje o koje prislanjamo kartice kako bismo platili račun.

Ručka od WC-a

Ako se u vašem supermarketu nalazi WC s umivaonikom koji kupci redovito koriste, velike su šanse da je slavina te ručka od ulaznih vrata prekrivena s mnoštvo bakterija. Čak i nakon što operete ruke poželjno bi bilo čistim papirnatim ručnikom / WC papirom ili maramicom zatvoriti slavinu i otvoriti vrata zahoda.

Najjednostavniji načina da zaštitite sebe i svoju obitelj da dobro operete ruke odmah nakon izlaska iz trgovine, odnosno kad dođete kući.

5 vrsta hrane koju ne bismo trebali kupovati u supermarketima +0