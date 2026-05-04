Ako tražite odmor na moru početkom ljeta, ali bez onog srpanjskog osjećaja da ste zakasnili s rezervacijom, Pelješac je jedno od onih mjesta koje ima smisla. Dovoljno južno da se već ozbiljno osjeti ljeto, a opet dovoljno mirno da ne morate planirati svaki korak unaprijed. Trpanj je pritom posebno zanimljiv, malo mjesto na sjevernoj strani poluotoka, okrenuto prema Makarskoj rivijeri, s kombinacijom šljunčanih i pješčanih plaža, vinogradima u zaleđu i onim laganim ritmom koji se ne mijenja previše kroz sezonu.

To je tip mjesta u kojem se dan lako složi sam od sebe: jutarnje kupanje, kava uz more, ručak koji se produži, pa šetnja uz obalu kad sunce malo popusti. Trpanj nema ambiciju biti glavna destinacija, i upravo je u tome njegova prednost. Ovdje dolazite kad želite mir, ali ne i izolaciju, jer ima dovoljno sadržaja da vam na odmoru ne bude dosadno.

Ako tražite smještaj koji će dodatno pojednostaviti boravak, Crno jaje donosi vam ponudu za Hotel Faraon 3*, smješten tik uz more. Riječ je o all inclusive varijanti odmora koja kreće od 320 eura, a uključuje 2, 3 ili 5 noćenja za dvije odrasle osobe i jedno ili dvoje djece do 12 godina, ovisno o odabranoj sobi. U praksi to znači da ste riješili većinu stvari unaprijed: obroke, piće, dio zabave i sve ono na što bi ste potrošili zaista puno planiranja i novaca, a što je posebno praktično ako putujete s djecom ili jednostavno ne želite svaki dan razmišljati gdje i što jesti.

All inclusive ovdje uključuje doručak, ručak i večeru, uz neograničenu konzumaciju pića tijekom obroka i na baru tijekom dana, a dodatni detalji poput pool snacka, dalmatinske večeri ili večernjih događanja daju osjećaj da se ipak događa nešto više od klasičnog hotelskog boravka. Tu je i vanjski bazen s ležaljkama, što je često dovoljno za dane kada vam se ne ide dalje od hotela.

S druge strane, lokacija vam omogućuje da lako izađete iz tog all inclusive balona kad poželite. Trpanj je idealan za lagane šetnje uz more, a ako ste raspoloženi za malo istraživanja, u blizini su uvale poput Divne ili Dube, koje redovito završavaju na listama najljepših plaža u Dalmaciji. Pelješac je ujedno i jedna od najpoznatijih vinskih regija u Hrvatskoj, pa nije loša ideja ubaciti i kratki izlet prema vinarijama ako želite promijeniti tempo.

Za aktivniji odmor, postoji i nekoliko biciklističkih i pješačkih ruta koje vode kroz vinograde i maslinike, a za one koji traže baš potpuni reset, dovoljno je ostati na rivi i promatrati kako dan prolazi bez posebnog plana.

