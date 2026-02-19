Galerija 5 5 5 5 Početkom 1960-ih, u Italiju je stigao nov način života sa sjajnim automobilima, rock 'n' rollom i gomilom optimizma — i činilo se da je sve moguće i da se svaki san može ostvariti.

San poduzetnika Marija Bagna jest, doduše, bio možda malo neobičan i podrazumijevao je da natjera stanovnike čitavog jednog gradića da se isele. Naime, on je kupio sve parcele u Consonnu i odlučio ga pretvoriti u talijanski Las Vegas.

Grad igračaka

Gotovo cijelo selo sravnjeno je sa zemljom, osim nekoliko kuća i stare crkve. Na ruševinama starog Consonna, Bagno je započeo gradnju "grada igračaka", u nadi da će privući turiste iz samo sat vremena udaljenog Milana.

Tu su trebali niknuti trgovački centri, restorani, plesne dvorane i luksuzni hoteli, svaki s drugačijom arhitektonskom temom. Muslimanski minaret oblikovao je komercijalnu galeriju, u vrtovima su stajale kineske pagode, a ulaz je čuvao lažni srednjovjekovni dvorac.

Postojali su planovi i za košarkaško igralište, zoološki vrt i autodrom. No, projekt je ubrzo stao – zauvijek. Kriva je bila cesta koja uništena i nitko više nije mogao doći u Consonno, pa je on tako, napola dovršen, napušten - i drugi put.

Consonno je danas magnet za ljubitelje napuštenih mjesta, arhitektonskih neobičnosti i fotografije urbane dekadencije. Svako napušteno zdanje u ovom zaboravljenom mjestu priča priču o velikoj ambiciji, puno kiča i potpunom zaboravu.

